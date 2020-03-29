Фонд гарантирования вкладов перевел банкам-банкротам более 1 миллиарда

В январе-феврале 2020 году общая сумма поступлений средств в неплатежеспособных банков составила 1,17 миллиардов.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вложений.

"В течение первых двух месяцев 2020 году общая сумма поступлений средств в неплатежеспособные банки составила 1 169 400 000 грн. От продажи активов банки получили 1 039 400 000 грн, погашение кредитов - 123 100 000 грн, аренды имущества - 6900000 грн ", - говорится в сообщении.

В феврале 2020 году на счета ликвидируемых банков поступило 511 800 000 грн. Сумма поступлений от реализации активов этих банков составила 470 300 000 грн.

По объемам поступлений от продажи имущества лидировали, в частности:

ПАО "ВиЭйБи Банк" - 300 600 000 грн,

АО "Дельта Банк" - 64500000 грн,

ПАО "Укрбизнесбанк" - 25,0 млн грн,

ПАО "Диамантбанк" - 24500000 грн,

ПАО "Банк" Финансы и кредит "- 11,0 млн грн.

Напомним:

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал активы 11 банков, которые находятся в управлении фонда, на 264,72 миллиона гривень. В частности активы, которые были реализованы: ПАО "ВиЭйБи Банк", АО "Дельта Банк", ПАО "КБ" Надра", ПАО "Диамантбанк", ПАО КБ "КРЕЩАТИК","Родовид Банк"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в течение 2019-го года выплатил 834 млн грн вкладчикам неплатежеспособных банков.