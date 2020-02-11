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Фонд гарантирования продал активы банков на 265 миллионов

Вторник, 11 февраля 2020, 18:35
 

Фонд гарантирования вкладов физических лиц на прошлой неделе продал активы 11 банков, которые находятся в управлении фонда, на 264,72 миллиона гривень.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

В частности активы, которые были реализованы:

- активы ПАО "ВиЭйБи Банк" реализовано на сумму 234, 36 млн грн;

- активы АО "Дельта Банк" реализовано на сумму 12,72 млн грн;

- активы ПАО "КБ" Надра" реализовано на сумму 8,95 млн грн;

- активы ПАО "Диамантбанк" реализовано на сумму 3,42 млн грн;

- активы ПАО КБ "КРЕЩАТИК" реализовано на сумму 3,31 млн грн;

- активы АО "Родовид Банк"  реализовано на сумму 1,42 млн грн.

Кроме того, в течение прошедшей недели, состоялась продажа активов: АО "ВТБ БАНК", ПАО "ВБР", АО "Банк "Финансы и Кредит", ОАО "Платинум Банк", ПАО "КБ "Инвестбанк".

Напомним:

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в течение 2019-го года выплатил 834 млн грн вкладчикам неплатежеспособных банков.

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Фонд гарантирования вкладов

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