Фонд гарантирования продал активы банков на 265 миллионов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц на прошлой неделе продал активы 11 банков, которые находятся в управлении фонда, на 264,72 миллиона гривень.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

В частности активы, которые были реализованы:

- активы ПАО "ВиЭйБи Банк" реализовано на сумму 234, 36 млн грн;

- активы АО "Дельта Банк" реализовано на сумму 12,72 млн грн;

- активы ПАО "КБ" Надра" реализовано на сумму 8,95 млн грн;

- активы ПАО "Диамантбанк" реализовано на сумму 3,42 млн грн;

- активы ПАО КБ "КРЕЩАТИК" реализовано на сумму 3,31 млн грн;

- активы АО "Родовид Банк" реализовано на сумму 1,42 млн грн.

Кроме того, в течение прошедшей недели, состоялась продажа активов: АО "ВТБ БАНК", ПАО "ВБР", АО "Банк "Финансы и Кредит", ОАО "Платинум Банк", ПАО "КБ "Инвестбанк".

Напомним:

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в течение 2019-го года выплатил 834 млн грн вкладчикам неплатежеспособных банков.