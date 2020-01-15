За 2019 рік вкладники банків-банкрутів отримали 834 мільйони
Середа, 15 січня 2020, 18:48
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб протягом 2019 року виплатив 834 млн грн гарантованого відшкодування вкладникам неплатоспроможних банків.
Про це повідомляє прес-служба Фонду.
Зазначається, що станом на 1 січня 2020 року у реєстрі учасників Фонду гарантування нараховується 74 банки-банкрути.
При цьому, загальна сума акумульованих Фондом на 1 січня коштів становила 11,6 млрд грн.
Також повідомляється, що у грудні 2019 року вкладники неплатоспроможних банків отримали 25,9 млн грн.
Економічна правда
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