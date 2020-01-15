За 2019 рік вкладники банків-банкрутів отримали 834 мільйони

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб протягом 2019 року виплатив 834 млн грн гарантованого відшкодування вкладникам неплатоспроможних банків.

Про це повідомляє прес-служба Фонду.

Зазначається, що станом на 1 січня 2020 року у реєстрі учасників Фонду гарантування нараховується 74 банки-банкрути.

При цьому, загальна сума акумульованих Фондом на 1 січня коштів становила 11,6 млрд грн.

Також повідомляється, що у грудні 2019 року вкладники неплатоспроможних банків отримали 25,9 млн грн.

Економічна правда