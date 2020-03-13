ЕБРР готовится активизировать поддержку бизнеса в борьбе с коронавирусом

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует активизировать свою поддержку компаниям, чтобы помочь им бороться с нарастающим влиянием пандемии коронавируса.

Банк, который инвестирует в 38 развивающихся стран, готовит пакет мер для подачи акционерам на утверждение.

Сообщается, что в ЕБРР хотят предложить компаниям "рамковую программу повышения устойчивости", которая бы обеспечила краткосрочную ликвидность, оборотные средства, торговое финансирование и реструктуризацию для компаний, которые временно страдают от кризиса.

Экономисты ЕБРР ожидают, что экономическое производство пострадает во многих регионах деятельности банка, рост будет замедляться, особенно в Центральной Азии, а также в Восточной Европе и на Кавказе, России и Юго-Восточной Европе.

Страны, которые сильно интегрированы в глобальные цепи поставок и, в частности, имеют прямую зависимость от Китая и Европы, скорее всего также пострадают от вируса

Недавний спад цен на нефть также будет иметь влияние на страны, производящие нефть, в регионах ЕБРР, ожидается, что приток денежных переводов от работников из-за границы домой также замедлится.

Напомним:

Как сообщала Торгово-промышленная палата Украины, в связи с коронавирусом часть заказов на изготовление комплектующих, узлов и полуфабрикатов европейские страны могут перенести из Китая в Украину.

Украинский бизнес готовится к уменьшению объемов продаж и денежного потока в связи с пандемией COVID-19.

Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел карантин в Украине с 12 марта по 3 апреля.

На заседании Кабинета министров принято решение выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва.

Одновременно правительство до 1 июня запрещает экспорт из Украины товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты населения.

Кроме того, принято решение закупить инфракрасное оборудование для проведения скрининга на расстоянии в Международном аэропорту Борисполь.

Согласно сообщению Верховной Рады, карантин предусматривает закрытие авиасообщения с некоторыми странами, закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, закрытие большей части КПП - из 219 останутся 49.

Экономическая правда