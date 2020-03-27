Гривня продолжает дешеветь, НБУ контролирует ситуацию на рынке

26 марта курс гривни к доллару на межбанковском валютном рынке продолжал медленно снижаться.

Котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,99 - 28,05.

Как сообщила пресс-служба, Национальный банк продал на межбанковском валютном рынке немного меньше 11 млн долларов.

"Это первая интервенция по продаже валюты за последние три дня. В целом рынок выглядит значительно спокойнее, чем во время вспышки коронавируса в начале марта. Большинство сделок сегодня заключалась в диапазоне 28,05-28,20 грн за доллар", - говорится в сообщении регулятора.

Официальный курс гривни снизился на 18 копеек, установившись на 27 марта на уровне 28,14 гривни за доллар.

Котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,19 - 28,22.

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Экономическая правда