Стабфонд может дать маневренность правительству, но есть риски прозрачности — эксперты

Создание Стабилизационного фонда может дать правительству маневренность и оперативность, но есть риски того, каким образом, и на что именно будут тратиться бюджетные средства, и будет ли соблюдена прозрачность распределения расходов.

Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской школы экономики со ссылкой на текст законопроекта.

18 марта на заседании правительства было объявлено о намерении создать Стабилизационный фонд для финансирования борьбы с коронавирусом. Правительством было наработано соответствующий законопроект.

Через Стабфонд будет предоставляться финансовая поддержка государственным и коммунальным предприятиям, будет финансироваться обслуживание и погашение государственного долга; меры по поддержке финансово-экономической системы и многое другое.

Также учреждение будет финансировать расходы на поддержку медицинской отрасли, социальные выплаты, а также увеличение расходов Пенсионного фонда.

"Иными словами, "рядом" с общим и специальным фондами государственного бюджета, расходы по которым четко определены Законом о государственном бюджете, данный законопроект фактически предлагает создать третий фонд, объем и направления расходов в котором будет вручную определять Кабмин и профильный комитет ВР по вопросам бюджета" , - сообщают в Центре.

Сообщается, что: законопроект затрагивает не только государственный бюджет, но и сферы, которые прямого отношения к бюджету не имеют.

Например:

- предлагает предоставить правительству - на период карантина - право назначать госслужащих категорий А, Б, В без конкурса

- Распространить функции органа государственного контроля (то есть Госаудитслужбы) не только на бюджетные учреждения, но и на предприятия, хозяйственные общества, в уставном капитале которых 50 и более процентов принадлежит субъекту хозяйствования государственного сектора экономики.

Напомним:

Министерство финансов предлагает создать в бюджете стабилизационный фонд размером 124,2 миллиарда гривень для борьбы с коронавирусом.

Партия "Слуга народа" отказывается от государственного финансирования деятельности партии на 2020 год, президентская партия направит все средства в Стабилизационный фонд, направленный на преодоление последствий коронавируса.

По планам правительства расходы государственного бюджета на 2020-й год могут увеличиться на 86 миллиардов гривень до 1270,3 млрд грн, сокращения коснутся ряда министерств, также Кабмин хочет создать Стабилизационный фонд с капиталом 124 миллиарда гривень направленный на преодоление последствий коронавируса.

Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко, Кабинет министров направил руководству Верховной Рады предложения об изменениях в государственный бюджет, которые могут увеличить дефицит на 202 миллиарда гривень и отсрочат местные выборы в октябре.

Представители всех депутатских фракций и групп Верховной Рады раскритиковали предложенные Кабинетом министров изменения в Бюджетный кодекс, государственный бюджет и создание стабилизационного фонда.

Экономическая правда