В МВД ожидают начала расследования АМКУ относительно повышения цен на продукты

В Министерстве внутренних дел ожидают, что Антимонопольный комитет начнет расследование относительно необоснованного завышения цен на продукты первой необходимости, что могло стать результатом сговора крупных оптовиков.

Об этом сообщает заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

"Передал главе Антимонопольного комитета Юрию Терентьеву аналитическую информацию об оптовых компаниях, которые позволяют себе резко и необоснованно повышать цены на продукты питания и овощи, составляющие основу продуктовой корзины простых украинцев.

...Ожидаю начала антимонопольного расследования АМКУ по фактам резкого, необоснованного завышения цен на продукты первой необходимости, что могло стать результатом сговора крупных оптовиков", - пишет Геращенко.

Напомним:

Антимонопольный комитет фиксирует рост розничных цен в некоторых регионах: гречневая крупа подорожала более чем на 50%, почти на 60% подорожал картофель.

"АТБ-Маркет" повышает цены на социальные категории продуктов питания и товары первой необходимости в связи с ростом закупочных цен поставщиков.

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Экономическая правда