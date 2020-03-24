АМКУ фиксирует в некоторых регионах подорожание гречки и овощей на 50%

Антимонопольный комитет фиксирует рост розничных цен в некоторых регионах: гречневая крупа подорожала более чем на 50%, почти на 60% подорожал картофель.

Об этом говорится в сообщении комитета.

"На сегодня в некоторых регионах мы видим, что цены на гречневую крупу выросли более чем на 50%, пшено - на 24%, сахар на 16%. Значительное повышение цен зафиксировано и на овощи: почти на 60% подорожал картофель, в некоторых сетях вдвое поднялись цены на лук и морковь", - заявляют в АМКУ.

Комитет требует от пищевых ритейлеров оперативно предоставлять полную информацию о закупочных и розничных ценах на основные виды продуктов.

Напомним:

"АТБ-Маркет" повышает цены на социальные категории продуктов питания и товары первой необходимости в связи с ростом закупочных цен поставщиков.

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Экономическая правда