Курс валют на 24 марта: межбанк, наличный и "черный" рынки

24 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,58 - 27,65 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,68 - 27,78 гривни;

Евро - 29,92 - 30,03 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,47 - 28,32 гривни. Евро покупают по 29,37 гривни, продают по 30,47 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,50 - 28,09 гривни, евро - 29,65 - 30,09 гривни.

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Напомним:

Национальный банк ослабил курс гривни на 38 копеек, установив его на 24 марта на уровне 28,11 гривни за доллар.

23 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,58 - 27,65 гривни за доллар.

23 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,45 - 27,55 гривни за доллар.

23 марта интервенции Национального банка по продаже валюты составляли 50 миллионов долларов (на прошлых неделях Нацбанк продавал по 100-300 миллионов долларов ежедневно).

Экономическая правда