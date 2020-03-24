Курс валют на 24 марта: межбанк, наличный и "черный" рынки
24 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,58 - 27,65 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,68 - 27,78 гривни;
Евро - 29,92 - 30,03 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,47 - 28,32 гривни. Евро покупают по 29,37 гривни, продают по 30,47 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,50 - 28,09 гривни, евро - 29,65 - 30,09 гривни.
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Напомним:
Национальный банк ослабил курс гривни на 38 копеек, установив его на 24 марта на уровне 28,11 гривни за доллар.
Экономическая правда
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