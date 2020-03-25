"Роснефть" возобновила поставки нефти в Беларусь: о чем договорились

Компания "Роснефть" заявила о возобновлении поставок нефти в Беларусь - поставки будут осуществляться на тех условиях, которые сначала предлагались белорусской стороне, то есть с премией 5 долларов за тонну.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя компании.

В то же время премьер Беларуси Сергей Румас подчеркнул, что премий не будет.

"Буквально в субботу мы достигли договоренности с российским правительством, что все российские компании смогут поставлять нефть без премии", - заявил он, передает "БЕЛТА".

По его словам, премия для российских поставщиков нефти составляла 11,7 долларов. Теперь размер премии составит 4,7 доллара и покрываться правительством РФ.

"Они будут урегулированы межбюджетных расчетами. То есть правительство Российской Федерации возьмет эти 4,7 долларов на себя", - добавил Румас.

Напомним:

14 февраля Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности отбора транзитной нефти из нефтепровода "Дружба", если Россия не поставит в республику утвержденный балансом объем нефти.

Беларусь накануне Нового года не смогла заключить контракты об условиях поставки нефти с 1 января 2020 года.

31 декабря президент Беларуси Александр Лукашенко по результатам трех телефоннных разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым договорился о поставках нефти без контракта, но поручил обеспечить поставки нефти из альтернативных источников.

3 января Россия прекратила подачу нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Беларуси.

4 января "Белнефтехим" сообщил о договоренности с российской компанией на поставку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии. В то же время правительство Беларуси заявляло, что изучаются все возможные варианты альтернативных поставок.

Позже "Белорусская нафтовая компания" (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup объемом 80 тысяч тонн.