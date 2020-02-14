Лукашенко: Если из РФ не будет поставлять достаточно нефти, Беларусь начнет отбор из "трубы"

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности отбора транзитной нефти из нефтепровода "Дружба", если Россия не поставит в республику утвержденный балансом объем нефти.

Об этом сообщает БелТА.

"Если из России не будет поставлена нефть в нужных объемах , мы начнем отбор из транзитной трубы", - заявил Лукашенко.

Лукашенко заявил, что Беларусь продолжит диверсифицировать закупки.

"Чтобы каждый год 31 декабря в двенадцать часов ночи не стоять на коленях, - пояснил глава государства. - Так быть не должно, и так не будет", - заявил президент Беларуси.

Он также подчеркнул, что Беларусь не будет платить премии российским нефтяным компаниям, тем более раз они поставляют продукт по мировой цене. "Мы не просим дешевую нефть. Мы купим по мировой цене и переработаем. И это выгодно для компаний", - заявил он.

Сообщается, что межправсоглашение на 24 млн тонн в год, а в январе поставлено всего 500 тыс. тонн - 1,5 млн тонн недопоставили.

Напомним:

Беларусь накануне Нового года не смогла заключить контракты об условиях поставки нефти с 1 января 2020 года.

31 декабря президент Беларуси Александр Лукашенко по результатам трех телефоннных разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым договорился о поставках нефти без контракта, но поручил обеспечить поставки нефти из альтернативных источников.

3 января Россия прекратила подачу нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Беларуси.

4 января "Билнафохим" сообщил о договоренности с российской компанией на поставку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии. В то же время правительство Беларуси заявляло, что изучаются все возможные варианты альтернативных поставок.

Позже "Белорусская нафтовая компания" (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup объемом 80 тысяч тонн.

Как сообщали СМИ, Путин и Лукашенко согласовали ряд документов, содержание которых не разглашается. Сообщалось, что речь идет об углублении сотрудничества в рамках Союзного государства. Белорусская оппозиция опасается, что речь может идти о подчинении Минска Москве до отказа Беларуси от суверенитета.

Как Путин, так и Лукашенко отрицают, что речь идет о потере Беларусью суверенитета. При этом стороны нередко обмениваются резкими заявлениями.

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что финальные договоренности об углублении интеграции между Россией и Беларусью блокируют три группы вопросов - о налогах, нефти и газе.