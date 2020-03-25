Курс валют: НБУ увидел на межбанке признаки оздоровления

24 марта курс гривни к доллару на межбанковских валютных торгах формировался без вмешательства Национального банка.

Котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,58 - 27,65 гривни за доллар.

Как сообщает пресс-служба НБУ, впервые за последние несколько недель регулятору не пришлось проводить интервенции по продаже валюты.

"Межбанковский рынок балансировался без нашего участия. Котировки находились преимущественно в диапазоне 27,7-28 грн за доллар", - заявили в Нацбанке.

Официальный курс гривни укрепился на 34 копейки, установившись на 25 марта на уровне 27,77 гривни за доллар.

Котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,92 - 27,99 гривны за доллар.

Экономическая правда