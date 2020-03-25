Курс валют: НБУ увидел на межбанке признаки оздоровления
24 марта курс гривни к доллару на межбанковских валютных торгах формировался без вмешательства Национального банка.
Котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,58 - 27,65 гривни за доллар.
Как сообщает пресс-служба НБУ, впервые за последние несколько недель регулятору не пришлось проводить интервенции по продаже валюты.
"Межбанковский рынок балансировался без нашего участия. Котировки находились преимущественно в диапазоне 27,7-28 грн за доллар", - заявили в Нацбанке.
Официальный курс гривни укрепился на 34 копейки, установившись на 25 марта на уровне 27,77 гривни за доллар.
Котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,92 - 27,99 гривны за доллар.
Экономическая правда
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