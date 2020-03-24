"ДТЭК" Ахметова задолжала государству 1,6 миллиарда — "Наші гроші"

Компания "ДТЭК Востокэнерго" Рината Ахметова перестала оплачивать газ, который отбирает для производства тепла и электроэнергии на Луганской ТЭС - суммарный долг компании перед государством составляет 1,6 млрд грн.

Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на письмо ООО "Оператор ГТС Украины" на Офис Президента и Кабмин.

По данным "Оператора ГТС Украины", "ДТЭК Востокэнерго" несанкционированно и безвозмездно отобрал газ за февраль-март на 241 млн грн. Позже государственный оператор подтвердил факт долга и обнародовал обновленные данные о его размере - 318 млн грн.

Отмечается, что "ДТЭК Востокэнерго" в феврале подала в Хозсуд Луганской области иск против АО "Луганскгаз". Суд удовлетворил ходатайство об обеспечении иска и запретил "Луганскгазу" ограничивать поставки газа на Луганскую теплоэлектростанцию.

В то же время по данным НАК "Нафтогаз Украины", компания не заплатила государственному оператору за поставки газа еще 707 млн ​​грн.

"Также с 1 июля прошлого года компания "ДТЭК" перестала платить за транспортировку электроэнергии государственными сетями при ее экспорте. По данным "Наших грошей", по состоянию на март такой долг составляет около 700 млн грн.

Таким образом суммарный долг компании "ДТЭК" Ахметова перед государством составил уже более 1,6 млрд грн, из которых 948 млн грн - это долги за газ, который был отобран и потреблен", - говорится в сообщении.

Напоминаем:

По данным "Наших Грошей", в феврале цена электроэнергии на "рынке на сутки вперед" в объединенной энергосистеме Украины снизилась на 12,4%, при этом темпы уменьшения цены в Бурштынском энергоострове были в пять раз медленнее и составили 2,4%.

Энергокомпания ДТЭК, принадлежащая олигарху Ринату Ахметову, назвала "манипулятивной и такой, что не соответствует действительности" информацию, распространенную изданием "Наші Гроші", о якобы завышении цен на электроэнергию в зоне Бурштынской ТЭС.

Экономическая правда