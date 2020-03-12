ДТЭК опровергает информацию о завышении цен на Бурштынском энергоострове

Энергокомпания ДТЭК, принадлежащая олигарху Ринату Ахметову, назвала "манипулятивной и такой, что не соответствует действительности" информацию, распространенную изданием "Наші Гроші", о якобы завышении цен на электроэнергию в зоне Бурштынской ТЭС.

Об этом говорится в официальном прессрелизе ДТЭК.

"Бурштынская ТЭС не определяет цену на рынке на сутки вперед в зоне Бурштынской ТЭС. Цену определяют импортеры, которые вместе с другими производителями в феврале 2020 года реализовали 97% электроэнергии на этом сегменте рынка. Между тем на долю Бурштынской ТЭС пришлось лишь 3% от общего объема торгов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что конечная цена для потребителей существенно отличается от цен, которые складываются на биржах в разных странах.

"Так, в Словакии, Румынии и Венгрии конечная цена для промышленных потребителей является более чем 1,5-2 раза выше цены для промышленности в торговой зоне Бурштынского энергоострова. В частности, цена в Словакии составляет 154 евро/МВт ч, в Румынии - 116 евро/МВт ч, Венгрии - 121 евро/МВт ч.

В то время как украинский промышленник в зоне БуТЭС платил - 75-85 евро/МВт ч с НДС за базовый график нагрузки", - отметили в энергокомпании.

По словам представителей ДТЭК, Бурштынский энергоостров полностью синхронизирован с ЕС.

"После последних изменений по расширению доступа импортной электроэнергии в остров он может полностью обеспечиваться из других стран. В такой ситуации ни один участник рынка не имеет возможности внутри острова иметь существенно более высокую цену за предложение на рынках соседних стран.

Отдельно напоминаем, что Ладыженская ТЭС и Добротворская ТЭС не имеют технической возможности производить электроэнергию в Бурштынский энергоостров, они работают в зоне ОЭС Украины", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напоминаем:

По данным "Наших Грошей", в феврале цена электроэнергии на "рынке на сутки вперед" в объединенной энергосистеме Украины снизилась на 12,4%, при этом темпы уменьшения цены в Бурштынском энергоострове были в пять раз медленнее и составили 2,4%.

Экономическая правда