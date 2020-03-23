Курс валют на 23 марта: межбанк, наличный и "черный" рынки

23 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,45 - 27,55 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,95 - 28,12 гривни;

Евро - 29,91 - 30,09 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,41 - 28,26 гривни. Евро покупают по 29,14 гривни, продают по 30,22 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,85 - 28,15 гривни, евро - 29,36 - 29,92 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на 23 марта на уровне 27,74 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,64 (на 20 марта - 30,09 гривни).

20 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,81 - 27,88 гривни за доллар.

20 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,45 - 27,55 гривни за доллар.

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Экономическая правда