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Колебания ослабляются: НБУ продал сравнительно мало валюты за день

Понедельник, 23 марта 2020, 20:08
 

23 марта интервенции Национального банка по продаже валюты составляли 50 миллионов долларов (на прошлых неделях Нацбанк продавал по 100-300 миллионов долларов ежедневно).

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Интенсивность колебаний на валютном рынке ослабляется. Рынок выглядит более сбалансированным", - сообщают в Нацбанке.

В НБУ отмечают, что торги на межбанковском валютном рынке открылись на уровне близком к 28 грн за доллар. Некоторое время спрос преобладал предложение. Впрочем, в дальнейшем предложение валюты выросла, а котировки упали до уровня около 27,6-27,7 грн за доллар.

"Последние дни мы наблюдаем увеличение количества продавцов валюты на межбанковском рынке.

Кроме этого, ощутимо упал спрос на валюту со стороны физических лиц. В последние дни прошлой недели граждане покупали валюты столько же, сколько и продавали,  не формируя дополнительного давления на гривну", - резюмируют в Нацбанке.

Напомним:

Нацбанк утром 20 марта для сглаживания чрезмерных колебаний гривни продал 150 млн долларов, а затем выкупил обратно 50 млн долларов, по данным НБУ, спрос на валюту постепенно успокаивается.
Национальный банк в период с 16 по 20 марта продолжил интервенции на межбанковском валютном рынке в поддержку гривны и продал с этой целью 1,088 миллиарда долларов (на прошлой недели было продано 981,6 миллионов)
Экономическая правда

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