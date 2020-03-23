Колебания ослабляются: НБУ продал сравнительно мало валюты за день

23 марта интервенции Национального банка по продаже валюты составляли 50 миллионов долларов (на прошлых неделях Нацбанк продавал по 100-300 миллионов долларов ежедневно).

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Интенсивность колебаний на валютном рынке ослабляется. Рынок выглядит более сбалансированным", - сообщают в Нацбанке.

В НБУ отмечают, что торги на межбанковском валютном рынке открылись на уровне близком к 28 грн за доллар. Некоторое время спрос преобладал предложение. Впрочем, в дальнейшем предложение валюты выросла, а котировки упали до уровня около 27,6-27,7 грн за доллар.

"Последние дни мы наблюдаем увеличение количества продавцов валюты на межбанковском рынке.

Кроме этого, ощутимо упал спрос на валюту со стороны физических лиц. В последние дни прошлой недели граждане покупали валюты столько же, сколько и продавали, не формируя дополнительного давления на гривну", - резюмируют в Нацбанке.

Напомним: