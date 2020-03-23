Официальный курс: доллар и евро синхронно преодолели психологические отметки
Понедельник, 23 марта 2020, 20:21
Национальный банк ослабил курс гривни на 38 копеек, установив его на 24 марта на уровне 28,11 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,24 (на 23 марта - 29,63 гривни).
Напомним:
23 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,58 - 27,65 гривни за доллар.
23 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,45 - 27,55 гривни за доллар.
23 марта интервенции Национального банка по продаже валюты составляли 50 миллионов долларов (на прошлых неделях Нацбанк продавал по 100-300 миллионов долларов ежедневно).
Экономическая правда
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