Рекорд: инвесторы уже вывели с развивающихся рынков 83 миллиарда долларов — МВФ

Инвесторы за период с начала кризиса, связанного с распространением пандемии коронавируса, вывели с развивающихся рынков 83 миллиарда долларов.

Об этом заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева по итогам экстренной телеконференции с участием глав центробанков и министерств финансов стран G20, передает Интерфакс-Украина.

"Это крупнейший когда-либо зарегистрированный отток капитала", - заявила Георгиева, чьи слова приводятся в сообщении МВФ.

По ее словам, для развивающихся стран и стран с низким уровнем доходов и большой долговой нагрузкой кризис станет особо серьезным испытанием, тогда как развитые экономики в целом встречают его достаточно подготовленными.

Рекомендуем почитать: Начало мирового кризиса? Что стоит за обвалом рынков акций, валюты и нефти

Напомним:

Из-за пандемии коронавируса мировой экономике грозит "серьезный ущерб", который может быть даже больше, чем в 2009 году, и потребует беспрецедентной реакции.

Bank of America официально заявил, что экономика США вошла в рецессию.

Эксперты говорят о рецессии, если ВВП демонстрирует отрицательные показатели в течение двух кварталов подряд.

Ключевые индексы потеряли 12-13% 16 марта по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже на фоне опасений, касающихся распространения нового коронавируса.

12 марта после объявления пандемии коронавируса случилось шестое крупнейшее падение рынка в истории - на 9,5%.