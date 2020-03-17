"Полная катастрофа": Рынок акций США показал третий худший день в истории

Ключевые индексы потеряли 12-13% 16 марта по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже на фоне опасений, касающихся распространения нового коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

16 марта стал третьим по счету худшим днем для индекса S&P 500. Самым худшим днем в истории для Нью-Йоркской фондовой биржи было 19 октября 1987 года - тогда падение индекса составило 20,5%. Второе крупнейшее дневное падение состоялось 28 октября 1929 года - 13%.

Американский промышленный индекс Dow Jones снизился на 2997,10 пункта (12,93%) и остановился на отметке 20 188,52 пункта.

Индекс S&P 500 упал на 324,89 пункта (11,98%) и оказался на отметке 2386,13 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 970,28 пункта (12,32%), до 6904,59 пункта.

Фондовые индексы США упали после заявления президента Дональда Трампа о возможной рецессии в США.

"Что ж, это может быть так", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, движется ли экономика в сторону рецессии, учитывая ситуацию на фондовом рынке.

При этом президент США связал спад в первую очередь с коронавирусом.

"Как только он уйдет, все закончится, и мы разделаемся с этим, я думаю, вы увидите невероятный рост", - заявил Трамп.

Федеральная резервная система США снизила процентную ставку до нуля, объявила о запуске количественного смягчения, обнулила норматив резервирования для банков и расширила всевозможные программы кредитования - в том числе за пределами США через своп-соглашения с центробанками.

Общий объем ликвидности, который ФРС готова предоставить рынкам, достиг 5,5 трлн долларов, говорит стратег Rabobank Майк Эвери.

"Только война или полная катастрофа обычно приводят к уничтожению такого объема капитала", - заявил Эвери.

16 марта индекс волатильности VIX закрылся на максимальном уровне за свою историю.

Рекомендуем почитать: Начало мирового кризиса? Что стоит за обвалом рынков акций, валюты и нефти

Напоминаем:

12 марта после объявления пандемии коронавируса случилось шестое крупнейшее падение рынка в истории - на 9,5%.

Международный валютный фонд готов мобилизовать кредитный потенциал на 1 триллион долларов для помощи странам в борьбе с коронавирусом

Экономическая правда