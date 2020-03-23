Из-за коронавируса мировой экономике грозит рецессия, хуже, чем в 2009 году — МВФ
Из-за пандемии коронавируса мировой экономике грозит "серьезный ущерб", который может быть даже больше, чем в 2009 году, и потребует беспрецедентной реакции.
Об этом заявила глава МВФ Кристалина Георгиева, передает AFP.
В обращении к министрам финансов стран "Большой двадцатки" она призвала развитые экономики оказать большую поддержку странам с низким уровнем дохода.
По ее словам, МВФ готов "задействовать всю кредитную емкость в 1 трлн долларов".
Георгиева предупредила, что прогноз по росту мировой экономики в 2020 году "является негативным - спад будет таким же, как во время мирового финансового кризиса, или еще хуже".
Рекомендуем почитать: Начало мирового кризиса? Что стоит за обвалом рынков акций, валюты и нефти
Напомним:
Bank of America официально заявил, что экономика США вошла в рецессию.
Эксперты говорят о рецессии, если ВВП демонстрирует отрицательные показатели в течение двух кварталов подряд.
Ключевые индексы потеряли 12-13% 16 марта по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже на фоне опасений, касающихся распространения нового коронавируса.
12 марта после объявления пандемии коронавируса случилось шестое крупнейшее падение рынка в истории - на 9,5%.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua