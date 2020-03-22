Кризис авиаперевозок: в Канаде сокращают половину персонала и уменьшают сеть маршрутов на 75%

Авиакомпания Air Canada вынуждена вдвое уменьшить количество работников и сократить количество маршрутов почти на 75 процентов из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Об этом сообщает CBC News.

Издание пишет, что до начала кризиса на флагманскую канадскую авиакомпанию работало около 10 тысяч человек.

"В Канадском союзе государственных служащих, представляющий интересы бортпроводников Air Canada, новость подтвердили, уточнив, что сокращение касается 3600 сотрудников Air Canada и 1549 - дочерней компании Rouge", - говорится в сообщении.

Кроме этого, Air Canada течение следующих недель уменьшит сеть своих маршрутов почти на 75%. Вместо 154 международных и 62 внутренних рейсов будет выполняться только 19 и 40 соответственно.

Ранее о временном прекращении или существенного сокращения деятельности заявили другие канадские авиакомпании: WestJet, Porter, Transat, Sunwing.

Напоминаем:

Немецкая авиакомпания Lufthansa Group из-за пандемии коронавируса выполнит только пять процентов рейсов, которые планировалось выполнить до 19 апреля.

В связи с пандемией коронавируса "Ryanair" планирует отменить большинство своих рейсов.

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