Авиакомпания Lufthansa из-за коронавируса сокращает 95% рейсов

Немецкая авиакомпания Lufthansa Group из-за пандемии коронавируса выполнит только пять процентов рейсов, которые планировалось выполнить до 19 апреля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

В указанный период из 763 самолетов авиакомпании 700 оставаться на земле. Международные рейсы будут выполняться только из главного хаба компании - Франкфурта-на-Майне, а также три раза в неделю из Цюриха.

Из Мюнхена будут вылетать только региональные рейсы авиакомпании Lufthansa CityLine.

"Распространение вируса поставило всю мировую экономику и нашу компанию в беспрецедентное чрезвычайное положение. Последствия на данный момент неизвестны. Чем дольше длится этот кризис, тем больше шансов на то, что будущее авиации не может быть гарантировано без государственной помощи", - сказал гендиректор компании Карстен Шпор.

В компании также сообщили, что акционеры должны отказаться от дивидендов за 2019 год, а Совет директоров в этом году откажется от 20 процентов базовой зарплаты.

Напомним, Германия ввела пограничный контроль на границах с Италией, Испанией, Францией, Люксембургом, Данией и Швейцарией в авиационном и водном сообщении.

Граждан не из стран ЕС на границе не будут пускать в Германию, если у них нет срочных причин для въезда, которые необходимо будет доказывать.

Европейская правда