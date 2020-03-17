Коронавирус и техносектор: кого ударил, кого задело, а кто использовал кризис

Пандемия ударила не только по нефтяным, транспортным и туристическим компаниям. Технологический сектор также понес серьезные потери. Кто-то в этой отрасли сейчас подсчитывает миллиардные убытки, а для некоторых открываются новые возможности.(укр)

Коронавірус став причиною карантину планетарного масштабу, сповільнення економіки та ділової активності.

Наразі світова спільнота тільки намагається оцінити вплив вірусу на економіку. Проте уже очевидно, що постраждають найбільше нафтові, транспортні компанії, і бізнес, який забезпечує інфраструктуру туристичної галузі.

Проте зачепить усіх, в тому числі і технологічні компанії, позиції яких здавались непорушними. Коронавірус так само пройшовся катком по ним.

Деякі з компаній залежні від поставок з Китаю, який ще ніяк не оговтається після останніх подій, у інших падають продажі, хтось відміняє конференції та відправляє своїх співробітників на карантин.

Утім є і такі компанії, які можуть проявити себе в умовах коронавірусу.

Які технологічні компанії втрачають мільярди доларів, а хто намагається скористатися цією кризою як можливістю для інновацій?

Жертви коронавірусу

Великі технологічні гиганти

Ціни на фондових ринках постійно змінюються під впливом багатьох факторів і коронавірус впливає на акції у різних галузях, не тільки технічних. Проте, як пише видання Recode, зниження вартості технологічних компаній викликає велике занепокоєння.

"Спад в технологічному секторі викликає особливе занепокоєння, через те, що технологічний сектор зазвичай є стійким до будь-яких значних ударів, а також через те, що на п'ятірку найбільших технологічних компаній – Microsoft, Apple, Amazon, Facebook і Alphabet припадає велика частка частина загального фондового ринку", – пише видання.

Представники Apple вже заявили, що компанія скорочує свої цільові прибутки в першому кварталі. "Apple міцно стоїть на ногах і перебої носять тимчасовий характер", – відзвітували в компанії.

Після того, як коронавірус почав розповсюджуватися світом, в Apple вирішили, що найкращим рішенням буде закрити усі магазини за межами Китаю.

За словами гендиректора компанії Тіма Кука, торгові точки не працюватимуть до 27 березня, щоб допомогти боротьбі з поширенням вірусу. Кук нагадав, що магазини Apple закривалися в Китаї, коли в країні був введений карантин, і зараз число нових випадків захворювання в країні знижується. Точки продажу Apple в Китаї вже відкрилися і продовжать роботу.

Незважаючи на те, що інтернет-магазини компанії та сайти підтримки продовжують працювати, такий крок може змусити ще раз передивитись прогноз щодо прибутків Apple.

Незважаючи на те, що Ілон Маск вважає паніку через коронавірус "тупою", вона душе шкодить його компанії Tesla. В компанії визнали, що коронавірус може негативно вплинути на бізнес компанії. Останній тиждень показав, що так і є. Як пише Forbes, акції Tesla впали на 22%, а сам Маск втратив 5,5 млрд доларів.

Amazon, чий бізнес в галузі електронної комерції орієнтується на потік товарів між Китаєм, США та іншими країнами, останній місяць накопичує товари постачальників з Китаю для захисту від майбутніх зривів через вірус.

При цьому статки власника Amazon Джеффа Безоса також скоротилися за минулий тиждень на 6,4 млрд доларів. Деякі з аналітиків вважають, що Amazon "незаслужено потрапив під удар", бо роздрібний гігант виграє від того, що споживачі будуть робити покупки онлайн, сидячі вдома.

Усі, хто залежав від Китаю

Велика кількість технологічних компаній, що виробляють такі продукти, як мобільні телефони, комп'ютери або ігрові приставки, покладається на китайську робочу силу, бо це коштує дешевше, ніж, наприклад, у США.

Однак в останні кілька тижнів ті ланцюжки поставок, що включають в себе все, від сировини до готової продукції, були значно порушені.

Заводи в Китаї були закриті. Сотні мільйонів робітників, які відвідували сім'ю в містах за межами основних виробничих центрів протягом китайського Нового року, були поміщені на карантин.

Деякі з них починають повертатися до роботи, але в звітах вказується, що за станом на початок березня понад дві третини людей все ще не можуть працювати. Дороги були заблоковані, поїзди зупинені, а рейси скасовані.

The New York Times пише що незважаючи на те, що деякі заводи запускаються знову, вони все ще "працюють на низьких потужностях". До того ж, є серйозні побоювання з боку охорони здоров'я, чи є відкриття заводів правильним рішенням, враховуючи, що вірус продовжує поширюватися в Китаї і в інших країнах.

Ці проблеми вплинули на те, що виробники смартфонів вирішили обмежити поставки своїх пристроїв. Так, Apple заявила, що "світові поставки iPhone будуть тимчасово обмежені", оскільки виробничі майданчики в Китаї повертаються до нормальних умов повільніше, ніж передбачалося.

Схожі проблеми є і у інших компанії – Huawei, Xiaomi, ZTE та Lenovo.

Всі, хто проводив IT-конференції

У світі IT кожного року проводиться велика кількість різних конференцій. І найочікуваніші з них будуть перенесені через коронавірус.

Конференція F8, яку кожного року проводить Facebook для програмістів та підприємців, мала відбутися на початку травня цього року у місті Сан-Хосе, яке називають столицею Кремнієвої долини.

Але 27 лютого Facebook вирішив відмінити конференцію.

"Це був складний виклик – F8 дуже важлива подія для Facebook і це один з найулюбленіших наших способів святкувати її з усіма вами, приїхавшими з усього світу.

Але ми маємо приділяти увагу у першу чергу здоров’ю та безпеці наших партнерів-розробників, співробітників та усіх, хто допомагає робити F8", – написав директор з розробки платформ та програм Facebook Константинос Папамілтіадіс.

Перестрахуватися вирішив не лише Facebook. Відмінилися декілька конференцій від Google – Google News Initiative Global Summit, Google Cloud Next та Google I/O, відмінилася конференція Microsoft’s MVP Summit, велика конференція для розробників відеоігор Game Developers Conference, яка мала відбутися вже у березні, велика виставка індустрії комп’ютерних ігор Е3, Shopify Unite, IDS Direction та багато інших.

Як пише видання Protocol, для деяких розробників такі зустрічі – це не тільки можливість весело та корисно провести час, а й можливість залучити додаткове фінансування для своїх проектів.

Деякі компанії, у свою чергу, вирішили переглянути формат зустрічей. Так, наприклад, організатори конференцій Microsoft’s MVP Summit та Google Cloud Next вирішили не відміняти їх повністю і організувати віртуальні конференції.

Але відміна усіх цих конференцій дуже дорого обходиться компаніям. Прямі економічні втрати від скасування великих технічних конференцій вже перевищили 1,1 мільярд доларів, згідно з оцінками компанії PredictHQ, що займається збором даних.

Ця цифра покриває збитки авіакомпаній, готелів, ресторанів, транспортних провайдерів, які, зазвичай, заробляють на покупках відвідувачів.

Коронавірус як виклик для компаній

Для деяких технологічних компаній коронавірус може стати справжнім викликом. Криза відкриває нові можливості для компаній, що працюють на стику медицини і технологій.

Так, китайські технологічні гіганти помітно прискорили свої зусилля в галузі технологій охорони здоров'я з використанням хмарних обчислень і штучного інтелекту.

Одні китайські технологічні компанії роблять все для того, щоб допомогти уряду відстежити, де знаходяться люди, які потенційно були в контакті з вірусом. Інші посилюють свій вплив на охорону здоров'я, приділяючи особливу увагу наданню інструментів для медичної промисловості.

Ось декілька прикладів, про які писало видання CNBC.

Alibaba. Одна з найбільших китайських e-commerce компаній Alibaba запустила онлайн-клініку для користувачів в провінції Хубей, де, як вважається, виник коронавірус.

Завдяки цьому люди змогли отримувати онлайн-консультації з лікарями. Пізніше ця опція була поширена і на жителів Пекіну. А вже у лютому компанія запустила службу доставки ліків.

Дослідницька група Alibaba також розробила новий алгоритм штучного інтелекту для аналізу комп'ютерної томографії. Alibaba зробила цю технологію доступною для глобальних дослідницьких інститутів, що може допомогти вченим швидше створити потрібну вакцину.

Baidu. Найбільша пошукова система Китаю працює на базі алгоритму штучного інтелекту під назвою LinerFold, який зможе аналізувати вторинну структуру геному коронавірусу усього за 27 секунд. LinerFold буде безкоштовним для науково-дослідницьких інститутів по всьому світові.

Huawei. Компанія, яка відома своїми смартфонами та телекомунікаційним мережевим обладнанням, розвивається і у сфері хмарних технологій. Один з підрозділів Huawei разом з компанією GrandOmics Biosciences розробили інструмент для розуміння генетичної структури коронавірусу.

Технології Huawei також використовуються для скрінінгу ліків, щоб знайти необхідні для лікування від коронавірусу.

Платформа хмарних обчислень компанії також використовується для аналізу комп'ютерної томографії, яка може допомогти ідентифікувати пацієнтів з вірусом.

Зрештою, не тільки китайські компанії роблять внесок у боротьбу з коронавірусом.

Дочірня компанія Alphabet DeepMind створює структурні прогнози для "недостатньо вивчених білків", які пов'язані з COVID-19. Використовуючи останню версію своєї системи AlphaFold, системи глибокого навчання з підтримкою AI, компанія змогла згенерувати і опублікувати свої висновки.

Ці прогнози не були підтверджені експериментально, кажуть у DeepMind, але вони можуть допомогти вченим зрозуміти, як функціонує коронавірус. Це, в свою чергу, може бути корисно при розробці вакцини або ліків.

Деякі компанії працюють над створенням роботів, які дозволять лікарям спілкуватися з пацієнтами ізольовано.

Наприклад, у регіональному медичному центрі Провіденс в Еверетт, штат Вашингтон, телемедичний робот Vici, у вигляді металевого візка з камерою, клавіатурою та планшетом, розроблений компанією InTouch Health, використовувався для спілкування лікарів з пацієнтом хворим на коронавірус, не входячи з ним у прямий контакт.

Компанії, які надають послуги дистанційного інтернет-зв’язку також можуть опинитися у плюсі.

Zoom Video Communications була однією з небагатьох компаній, акції якої не дуже сильно впали. Як пише CNBC, інвестори роблять ставку на те, що попит на послуги цієї компанії буде продовжувати рости не тільки в медичних умовах, але і для загального користування, так як все більше підприємств навчають співробітників працювати віддалено.