Официальный курс на 23 марта: гривня существенно укрепилась к евро
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 8 копеек, установив его на 23 марта на уровне 27,73 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,63 (на 20 марта - 30,09 гривни).
Напомним:
Официальный курс гривни ослабился на 54 копейки, установившись на 20 марта на уровне 27,8 гривни за доллар.
20 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,81 - 27,88 гривни за доллар.
20 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,45 - 27,55 гривни за доллар.
19 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,81 - 27,88 гривни за доллар.
19 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,37 - 27,41 гривни за доллар.
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Экономическая правда
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