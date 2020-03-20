Официальный курс на 23 марта: гривня существенно укрепилась к евро

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 8 копеек, установив его на 23 марта на уровне 27,73 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,63 (на 20 марта - 30,09 гривни).

Напомним:

Официальный курс гривни ослабился на 54 копейки, установившись на 20 марта на уровне 27,8 гривни за доллар.

20 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,81 - 27,88 гривни за доллар.

20 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,45 - 27,55 гривни за доллар.

19 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,81 - 27,88 гривни за доллар.

19 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,37 - 27,41 гривни за доллар.

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Экономическая правда