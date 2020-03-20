Гривня на закрытии межбанка укрепилась

20 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,45 - 27,55 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,45 - 27,55 гривни;

Евро - 29,47 - 29,58 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,40 - 28,31 гривни. Евро покупают по 29,25 гривни, продают по 30,37 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,96 - 28,03 гривни, евро - 29,10 - 29,89 гривни.

Напомним:

Официальный курс гривни ослабился на 54 копейки, установившись на 20 марта на уровне 27,8 гривни за доллар.\

20 марта котировки гривни к доллару установились на уровне 27,81 - 27,88 гривни за доллар.

19 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,81 - 27,88 гривни за доллар.

19 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,37 - 27,41 гривни за доллар.

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Экономическая правда