Курс валют: "черный" рынок, межбанк, обменники
20 марта котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 14:45 установились на уровне 27,50 - 27,60 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 14:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,50 - 27,60 гривни;
Евро - 29,54 - 29,64 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,40 - 28,30 гривни. Евро покупают по 29,28 гривни, продают по 30,38 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,23 - 27,89 гривни, евро - 29,14 - 29,84 гривни.
Средний курс по обменниках Украины: доллар США - 27,69 - 27,94 гривни, евро - 29,51 - 29,89 гривни.
Напомним:
Официальный курс гривни ослабился на 54 копейки, установившись на 20 марта на уровне 27,8 гривни за доллар.
19 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,81 - 27,88 гривни за доллар.
19 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,37 - 27,41 гривни за доллар.
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Экономическая правда
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