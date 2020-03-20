Курс валют на 19 марта: межбанк, наличный и "черный" рынки

20 марта котировки гривни к доллару установились на уровне 27,81 - 27,88 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,00 - 28,03 гривни;

Евро - 30,22 - 30,24 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,65 - 28,57 гривни. Евро покупают по 29,46 гривни, продают по 30,73 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,08 - 28,23 гривни, евро - 29,61 - 30,25 гривни.

Средний курс по обменниках Украины: доллар США - 27,96 - 28,35 гривни, евро - 29,79 - 30,27 гривни.

Напомним:

Официальный курс гривни ослабился на 54 копейки, установившись на 20 марта на уровне 27,8 гривни за доллар.

19 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,81 - 27,88 гривни за доллар.

19 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,37 - 27,41 гривни за доллар.

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Экономическая правда