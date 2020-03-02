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"Укравтодор" получит 19,3 миллиарда кредитных гарантий

Понедельник, 2 марта 2020, 17:13
 

Кабинет министров выделил "Укравтодору" 19,3 миллиарда кредитных гарантий

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале

"Это позволит "Укравтодору" привлечь 19,3 миллиарда гривень на строительство качественных дорог уже в этом году, причем даже дешевле, чем обычно.

Это была одна из тем во время сегодняшней еженедельной встречи с коллегами из НБУ в рамках Меморандума о сотрудничестве", - сообщает премьер.

Напомним:

1 марта начались строительные работы на трехста объектах социальной инфраструктуры.

Согласно деталям программы, у каждой области должен быть согласован с Министерством развития громад и территорий перечень объектов, которые область планирует построить или отремонтировать в течение года. 

Отдельно области также должны согласовать с Укравтодором перечень дорог, которые планируют построить в рамках Дорожного фонда.

В приоритете - дороги к опорным школам и больницам.

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Укравтодор

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