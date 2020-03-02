"Укравтодор" получит 19,3 миллиарда кредитных гарантий
Кабинет министров выделил "Укравтодору" 19,3 миллиарда кредитных гарантий
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале
"Это позволит "Укравтодору" привлечь 19,3 миллиарда гривень на строительство качественных дорог уже в этом году, причем даже дешевле, чем обычно.
Это была одна из тем во время сегодняшней еженедельной встречи с коллегами из НБУ в рамках Меморандума о сотрудничестве", - сообщает премьер.
Напомним:
1 марта начались строительные работы на трехста объектах социальной инфраструктуры.
Согласно деталям программы, у каждой области должен быть согласован с Министерством развития громад и территорий перечень объектов, которые область планирует построить или отремонтировать в течение года.
Отдельно области также должны согласовать с Укравтодором перечень дорог, которые планируют построить в рамках Дорожного фонда.
В приоритете - дороги к опорным школам и больницам.
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