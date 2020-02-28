Цена теплой зимы: Кто выиграл от отсутствия морозов и снега

Застройщики, коммунальщики, водители, фермеры. Одни из них зарабатывают на теплой зиме, другие — теряют средства. ЭП узнала, кому хорошо из-за отсутствия морозов и снега, а кто страдает. (укр)

"Як вам зима без снігу?" — запитала авторка в керівника однієї з компаній, яка експортує аграрну продукцію. "Експортери ходять на роботу без шуб та валянків. У всьому іншому нічого незвичайного", — відповів співрозмовник.

Шуби і валянки цієї зими не знадобилися не лише експортерам, а й решті українців. Для більшості з них аномально тепла зима — це лише "плюс", враховуючи, що вони можуть заощадити на паливі. Проте не для всіх: хтось засмучений, бо хвилюється за врожай або через зірваний туристичний сезон.

Кому було добре через відсутність морозів і снігу, а хто постраждав?

Кому пощастило

Населення

"Температурний фактор та заповнення газосховищ України і Європи, що було здійснено з метою мінімізації ризиків переривання транзиту з боку "Газпрому", призвели до зниження вартості газу. У січні 2020 року вона була на 25% меншою, ніж у січні 2019 року", — пояснили в пресслужбі "Укргазвидобування".

Таким чином, виграли вітчизняні споживачі, які змогли заощадити свої кошти.

Ціна на газ з ПДВ для населення від "Нафтогазу", грн за куб м

Місяць Ціна % Жовтень. 2018 рік, 2019 рік 5 930, 5 127 -13,5 Листопад. 2018 рік, 2019 рік 7 482, 5 878 -21,4 Грудень. 2018 рік, 2019 рік 7 482, 5 132 -31,4 Січень. 2019 рік, 2020 рік 7 482, 5 580 -25,4

11 лютого 2020 року в газосховищах було 16,536 млрд куб м газу — на 55,7% більше, ніж у цей же час 2019 року. Запаси вугілля становили 2,67 млн тонн, що перевищує план на 1,6 млн тонн, а показник 2019 року — на 1,49 млн тонн.

Забудовники

Відсутність морозів сприяла будівельній галузі і київській владі. "Я вам чесно скажу: завдяки теплій і безсніжній зимі ми змогли запустити рух Шулявським шляхопроводом до 31 грудня", — зізнався журналістам перший заступник Київського міського голови Микола Поворозник.

За даними "Київавтодору", відсутність морозу пришвидшила процес бетонування конструкцій та прокладання тротуарів.

"Завдяки аномальній температурі ми не зупиняли високі темпи будівництва. Ми змогли виконати чимало процесів на майданчиках, які вимагають дотримання певного температурного режиму", — розповіли в компанії "Інтергал-буд".

"Тепла зима — це просто подарунок для забудовників. За низьких температур збільшуються витрати і сповільнюються темпи будівництва", — додає директор зі стратегії та розвитку ПБГ "Ковальська" Ольга Пилипенко.

За її словами, оздоблювальні роботи можна проводити лише за температури понад п'ять градусів тепла. Роботи з бетоном виконують і за мінусових температур, але ця технологія вимагає електричного прогрівання бетону.

"На майданчику потрібно чистити сніг, а це додаткові витрати й час. З точки зору безпеки тепла зима також має низку переваг, адже ожеледиця — це фактор небезпеки на будівельному майданчику. Тож за теплої зими будувати і безпечніше, і швидше, і економніше", — пояснила Пилипенко.

За даними президента Конфедерації будівельників України Лева Парцхаладзе, у 2019 році обсяги будівництва зросли на 20% порівняно з 2018 роком.

"Ключовим фактором впливу на темпи будівництва є фінансування, а теплий клімат полегшує роботу. Галузь використовує новітні технології, які дозволяють реалізовувати проєкти за різних погодних умов", — пояснив він.

Логістичні компанії

Помірна температура дозволила гарно спрацювати і логістичній галузі. За словами компаній-членів Європейської бізнес-асоціації, за відсутності складних погодних умов — великого снігу, ожеледиці — і, відповідно, заторів на дорогах не обмежувався в'їзд вантажівок до великих міст, як це було в попередні роки.

Також у перевізників зменшилися витрати на пальне. Це позитивно вплинуло на оборотність транспортних операцій, полегшило доставку товарів.

"Ми зменшили витрати на опалення, оптимізували логістичні затрати. Не було потреби організовувати об'їзди і залучати додатковий транспорт, як ми зазвичай робимо під час снігових заметів", — заявили в "Новій пошті".

Генеральний директор логістичної компанії "Рабен Україна" Інна Очеретна зазначила, що їм вдалося суттєво скоротити затрати на обігрів складів порівняно з попереднім зимовим періодом. Крім того, не виникало необхідності додатково витрачатися на очищення під'їздів виробничих приміщень.

М'яка зима вплинула і на транспортні витрати — на ринку не було передумов для спекуляцій з тарифами. "За складної погоди кількість транспортних засобів, які можуть виїхати в певному напрямку, знижується. Цим часто користуються недобросовісні перевізники, піднімаючи тарифи", — додала Очеретна.

Зрештою, відсутність снігопадів й ожеледиці, які часто призводять до інцидентів на дорогах чи навіть до транспортного колапсу, позитивно позначилася на якості та своєчасності вантажних перевезень в зимовий період.

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Портовики

Відсутність снігопадів і морозів позитивно вплинула і на роботу морських портів. Вони почали 2020 рік із суттєвого збільшення перевалки вантажів. Експорт зерна й руди, а також імпорт вугілля обумовили зростання обсягів вантажів на понад 20% до 13,5 млн тонн порівняно із січнем 2019 року.

За даними Адміністрації морських портів, з початку 2020 року в українські морські гавані зайшло 958 вантажних суден, що перевищує аналогічні показники 2019 року майже на 12%.

У компанії ТІС зазначили, що відсутність льодової кампанії полегшує навігацію. За таких погодних умов простіше працювати з деякими вантажами — глиною чи рудою. При плюсовій температурі вони не замерзають, що спрощує завантажувальні і розвантажувальні роботи та позначається на їх швидкості.

Співробітникам порту при плюсовій температурі працювати комфортніше.

Також завдяки гарній погоді у січні в шість разів, до 390,8 тис тонн, зросли перевезення вантажів по Дніпру. Головною річкою країни було здійснено 339 проходів суден, що у 8,3 разу більше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Комунальні підприємства

Київські ЖЕКи завдяки теплій зимі зекономили близько 6 млн грн.

"Ми підрахували обсяги економії керівних компаній, що обслуговують двори. Близько 6 млн грн підприємства зекономили на пальному та матеріалах для посипання доріг і тротуарів", — повідомила радниця заступника голови Київської міської державної адміністрації Петра Пантелєєва Юлія Грамотна.

Зекономити змогли й ОСББ.

"Цієї зими нам вдалося суттєво зекономити на теплі завдяки власному теплопункту. Він дозволяє регулювати температуру в будинку відповідно до погодних умов. Ми в листопаді-січні економили щомісяця 20-40 гігакалорій або 14-30% тепла порівняно з попереднім опалювальним сезоном", — зазначив заступник голови правління ОСББ "Художник" Денис Скоренко.

За його словами, будинок поряд, що не має теплопункту, споживав на 28-35% більше тепла, бо не мав можливості регулювати споживання газу.

Продавці зимових розваг

Тепла зима позитивно позначилася на відвідуваності ВДНГ: кількість гостей у цьому сезоні зросла в півтора разу порівняно із зимою 2019 року.

Низка зимових локацій — каток під відкритим небом, крижані гірки, замок крижаних скульптур — працюватиме до 1 березня. "Це дозволить відвідувачам пригадати, якою буває справжня зима", — заявили у пресслужбі підприємства.

Кому не пощастило

Постачальники енергоресурсів

Доходи енергетичних компаній залежать від цін та обсягів проданих ресурсів. Так, у Кіровоградській області, де газ населенню постачає підприємство групи "Нафтогаз" газопостачальна компанія "Нафтогаз України", споживання палива через більш високу середньорічну температуру знизилося на 19%.

За даними Мінекономіки, через теплу погоду скоротився попит на енергетичні ресурси — електроенергію, газ та пару на 15,7%, у тому числі — через падіння виробництва в металургії, добувній та харчовій промисловості.

У жовтні 2019 року "Нафтогаз" скоротив продаж газу промисловим споживачам на 21%, у листопаді — на 12%, у грудні — на 4%. Побутові споживачі в листопаді спалили менше газу на 34%, у грудні — на 30%, у січні 2020 року — на 48% порівняно з аналогічними періодами.

ДТЕК зменшила виробництво струму на своїх ТЕС у жовтні-січні на понад 2,5 млрд кВт-год. Причини — відкриття імпорту електроенергії з РФ і Білорусі, зниження споживання промисловими підприємствами через спад виробництва, скорочення споживання електроенергії населенням через теплу погоду.

Виробничі показники ДТЕК

Недоотримання доходу внаслідок зниження виробництва, млн грн Зменшення виробництва, млн кВт-год Жовтень, 2019 рік 183,7 469,7 Листопад, 2019 рік 622,3 827,8 Грудень, 2019 рік 133,5 1 008,9 Січень, 2020 рік 97,2 276,7 Загалом 1 036,7

Також на 17,3% знизилося видобування вугілля через зменшення попиту з боку теплових електростанцій та металургійних підприємств.

Фермери

Аномально тепла зима змушує хвилюватися аграріїв. Зараз озимі поля перебувають у стані неглибокого зимового спокою. З одного боку, це плюс, адже пізні посіви змогли краще прорости. З іншого боку, на деяких площах спостерігається переростання ріпаку, що знижує його зимостійкість.

"Ми боїмося морозу і вітру. Якщо не буде снігу, а будуть морози хоча би п'ять-шість градусів і сильний вітер, то це пошкодить озимину", — каже керівниця підприємства "Леон-агро 2011" з Хмельниччини Ярослава Бабій.

Проте, за прогнозами Укргідрометцентру, у лютому середня місячна температура становитиме 0-3° морозу, у південній частині країни, на Закарпатті та Прикарпатті — 0-3º тепла, що на 1,5-2º вище середніх багаторічних значень.

"Більш критичним є низьке накопичення вологи в ґрунті. Якщо не буде опадів у березні-квітні, то врожайність може знизитися", — говорить генеральний директор асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Роман Сластьон.

У 2019 році Україна зібрала рекордні 75 млн тонн зерна. Чи вдасться хоча б повторити це досягнення, говорити ще рано, але прогнози неоптимістичні.

"Нехай сніговий покрив відсутній, так ще й дощів нема. Земля промокла на 8-9 см. Це надзвичайно мало для зими. Я не стільки хвилююся через озимину, як з приводу сівби ярих культур, особливо кукурудзи. Це катастрофічна ситуація", — каже керівник ФГ "В'язівське" Володимир Гава з Черкащини.

Через теплу зиму фермерам доведеться витратитися на "хімію".

"Тепла зима — це хвороби і шкідники, тому потреба в якісних засобах захисту рослин зросте. Знадобляться рідкі добрива, вони більш ощадливі до вологи. Відповідне переобладнання техніки вже йде", — пояснює голова Спілки виробників, імпортерів і трейдерів агрохімії Сергій Рубан.

Продавці зимового одягу

Тепла зима також "заморозила" продажі українських магазинів одягу та взуття. За даними Асоціації рітейлерів України (RAU), продажі fashion-рітейлерів виявилися значно нижчими від запланованих.

"Продажі впали. Наприклад зимових курток ми продали в штуках на 6% менше, ніж минулої зими, а жіночих – на чверть", – наводить RAU слова гендиректора компанії KarKat Fashion (магазини Springfiled, Women’secret і Pedro del Hierro) Ігоря Забулонського.

Зниження попиту і зацікавленості до зимового одягу констатутють і маркетологи Colin’s Україна. В їхній мережі в порівнянні з попередньою зимою продажі порівнянних магазинів також знизилися в натуральному вираженні.

Найбільше в умовах теплої погоди постраждали оператори, основна частина асортименту яких орієнтована на сезонні товари з зимового гардеробу. Наприклад, магазини хутряних виробів, шуб, дублянок тощо. Через це торгові мережі були змушені активніше залучати клієнтів за допомогою різноманітних маркетингових інструментів та знижок на товар.

Утім, зізнаються маркетологи, в зиму з плюсовою температурою споживачі не готові купувати теплі пуховики навіть зі значними знижками.

Багато рітейлерів зіткнуться з проблемою великого обсягу залишків зимової колекції і кожному з них доведеться шукати свій шлях її вирішення.

Туристична індустрія

Зимовий туристичний сезон в Україні був зірваний.

"Найбільше не пощастило тим гірськолижним курортам, які не мають снігових гармат для штучного снігу. Українські туристи через теплу зиму обирали для катання на лижах Австрію, Туреччину та Грузію. Втрати українських компаній значні", — каже директор Центру розвитку туризму Володимир Царук.

Мова йде про курорти Пилипець, Драгобрат, Подобовець, Бескид.

"Грудень та січень були провальними навіть там, де є снігові гармати, бо не було морозів. Загалом індустрія в гірській частині Закарпаття не змогла продати близько 500 тис ночей, бізнес недоотримав 0,5 млрд грн", — зазначив керівник туристично-інформаційного центру "Турінформ Закарпаття" Олександр Коваль.

За даними компанії Join UP!, попит на відпочинок в Карпатах цієї зими впав на 30%. У лютому ситуація покращилася — випав сніг і вдарив мороз.

Вода і риба

Відсутність снігу негативно позначилася на кількості та якості води у водоймах. За інформацією Національної екологічної ради України, водойми наповнюються максимум на 70% від норми, а подекуди — ще менше. Це призводить до зміни їх гідрологічного циклу, що сприяє інтенсивному забрудненню вод.

Дозволені обсяги скидання брудних вод розраховуються виходячи з повної наповнюваності, а вища концентрація бруду призводить до загибелі риби.

"Ця зима сприятлива для рибоводів, не було задухи риби через відсутність льоду. Однак через брак снігу кількість води зменшилася, а концентрація брудних речовин — ні. У багатьох регіонах риба гинула", — каже виконавчий директор асоціації "Українська аквакультурна спільнота" Юрій Яременко.

За його словами, підвищення температури — це великий виклик для українських водойм: влітку зменшується кількість води, а малі річки взагалі зникають. Катастрофічно зменшуються запаси якісної прісної води.

"Відсутність снігового покриву в басейні Дніпра, у тому числі за межами України, може ускладнити наповнення водосховищ Дніпровського каскаду і менших за обсягом водосховищ та ставків, розташованих на притоках Дніпра. Може погіршитися екологічна ситуація на річках із значним антропогенним навантаженням", — заявили в Державному агентстві водних ресурсів.

У басейні Дністра, в зоні паводкової небезпеки, у разі різкого підвищення температури повітря та сильних дощів можуть формуватися паводки, а при відсутності опадів можуть зменшитися рибні запаси водойм.

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