Гончарук объявил о начале "Большого строительства"
1 марта начались строительные работы на трехста объектах социальной инфраструктуры.
Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на пресс-брифинге.
"За зиму мы подготовили огромное количество проектов, которые сегодня начали строиться. Теплая погода способствовала тому, что мы готовы к запуску "Большого строительства", которое анонсировали еще осенью", - сообщил премьер-министр.
Гончарук добавил, что программа "Большое строительство" - это инициатива президента Владимира Зеленского по строительству социальных инфраструктурных объектов и 4 тыс км дорог.
"Мы провели совещание, посвященное этому большому проекту, и я могу констатировать, что уже начались одновременно строительные работы на более трехста объектах", - заявил Гончарук.
Премьер напомнил, что в этом году запланировано строительство 100 школ, 100 детских садов, 100 стадионов и 200 приемных отделений в больницах.
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Напоминаем:
Согласно деталям программы, у каждой области должен быть согласован с Министерством развития громад и территорий перечень объектов, которые область планирует построить или отремонтировать в течение года.
Отдельно области также должны согласовать с Укравтодором перечень дорог, которые планируют построить в рамках Дорожного фонда.
В приоритете - дороги к опорным школам и больницам.
Экономическая правда
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