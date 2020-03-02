Гончарук объявил о начале "Большого строительства"

1 марта начались строительные работы на трехста объектах социальной инфраструктуры.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на пресс-брифинге.

"За зиму мы подготовили огромное количество проектов, которые сегодня начали строиться. Теплая погода способствовала тому, что мы готовы к запуску "Большого строительства", которое анонсировали еще осенью", - сообщил премьер-министр.

Гончарук добавил, что программа "Большое строительство" - это инициатива президента Владимира Зеленского по строительству социальных инфраструктурных объектов и 4 тыс км дорог.

"Мы провели совещание, посвященное этому большому проекту, и я могу констатировать, что уже начались одновременно строительные работы на более трехста объектах", - заявил Гончарук.

Премьер напомнил, что в этом году запланировано строительство 100 школ, 100 детских садов, 100 стадионов и 200 приемных отделений в больницах.

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Цена теплой зимы: Кто выиграл от отсутствия морозов и снега

Напоминаем:

Согласно деталям программы, у каждой области должен быть согласован с Министерством развития громад и территорий перечень объектов, которые область планирует построить или отремонтировать в течение года.

Отдельно области также должны согласовать с Укравтодором перечень дорог, которые планируют построить в рамках Дорожного фонда.

В приоритете - дороги к опорным школам и больницам.

Экономическая правда