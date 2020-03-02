АМКУ открыл дело против "Нафтогаза" из-за завышения цен на газ для потребителей

Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела против НАК "Нафтогаз" из-за завышения цен на газ для бытовых потребителей начиная с 1 ноября 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба комитета.

В АМКУ сообщают, что Нафтогаз устанавливал завышенные цены для промышленности, из которых и формируются цены для конечного потребителя.

"Согласно положению Кабмина о Возложение специальных обязанностей (ВСО) именно Нафтогаз продает природный газ поставщикам для нужд бытовых потребителей, то есть, населения.

При этом компания устанавливает на этом сегменте рынка цены, основанные на цене для промышленности, предложенной этой же компанией", - говорится в сообщении.

"Антимонопольщики" подчеркивают, что цены, которые предлагал НАК являются завышенными.

"По имеющейся в Комитете информации, "Нафтогаз" устанавливал для промышленных потребителей цены, которые выше тех, что сложились в условиях конкуренции, в частности, по результатам электронных биржевых торгов на ТБ "Украинская энергетическая биржа" и на европейских хабах по условиям доставки газа до границы Украины (NCG)", - говорится в сообщении.

В "Нафтогазе" отмечают, что сейчас компания не получала никаких официальных сообщений.

"Напомним, что цены на газ для населения определялись в этот период непосредственно Кабинетом министров, а не нами.

... Однако ни один покупатель газа в Украине не обязан покупать газ у Нафтогаза на этих условиях.

На украинском рынке газа существуют сотни других поставщиков газа - из числа как импортеров, так и частных добытчиков", - поясняет пресс-служба НАК.

Нафтогаз ожидает более подробную информацию от регулятора по начатому производству, чтобы сформировать свою юридическую позицию.

Напомним:

Как сообщал недавно премьер-министр Алексей Гончарук, Украина без проблем прошла календарную зиму, а платежки за коммунальные услуги за февраль будут рекордно низкими за последние несколько лет.

В феврале 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения составит 3,95 тысячи гривен за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газосбыта и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами).

Отмечается, что это на 15% меньше, чем в январе 2020 года и на 37% ниже, чем в феврале 2019 года.

Больше всего за коммунальные платежи платят в Днепре, далее идут Кропивницкий и Сумы, меньше всего платят в Ужгороде и Черновцах.

Экономическая правда