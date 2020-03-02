Платежки за февраль будут рекордно низкими – премьер

Украина без проблем прошла календарную зиму, а платежки за коммунальные услуги за февраль будут рекордно низкими за последние несколько лет.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на пресбрифингу.

"Мы прекрасно прошли зиму, это произошло и благодаря прекрасной погоде... За февраль люди получат рекордно низкие платежки за последние годы", – сказал он.

По словам премьера, цена на газ за февраль будет ниже 4 тыс грн за тысячу кубометров.

"В феврале газ стоил гораздо дешевле, рынок способствовал тому, что мы ожидаем, что в стоимости коммунальных услуг газ будет менее 4 тыс грн", – сказал Гончарук.

По его словам, с учетом озвученной цены на голубое топливо, некоторые теплогенерирующие предприятия могут снизить счета за февраль для своих потребителей на 40%.

Напоминаем:

В феврале 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения составит 3,95 тысячи гривен за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газосбыта и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами).

Отмечается, что это на 15% меньше, чем в январе 2020 года и на 37% ниже, чем в феврале 2019 года.

Больше всего за коммунальные платежи платят в Днепре, далее идут Кропивницкий и Сумы, меньше всего платят в Ужгороде и Черновцах.

Экономическая правда