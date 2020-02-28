Курс валют на 28 февраля: межбанк, наличный и "черный" рынки
28 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,50 - 24,52 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:15 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 24,58 - 24,60 гривни;
Евро - 27,16 - 27,18 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,34 - 24,56 гривни. Евро покупают по 26,63 гривни, продают по 27,01 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 24,39 - 24,48 гривни, евро - 26,72 - 26,92 гривни.
Напомним:
27 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,50 - 24,52 гривни за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривны на 9 копеек, установив его на 28 февраля на уровне 24,56 гривни за доллар.
Экономическая правда
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