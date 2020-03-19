Результаты переговоров с МВФ о помощи по коронавирусу будут в ближайшие недели— НБУ

Результаты переговоров Национального банка и Международного валютного фонда относительно возможного получения Украиной финансирования в рамках преодоления коронавируса станут известны в ближайшие недели.

Об этом сообщил глава Нацбанка на встрече с 50 банками Украины.

"Мы находимся в непрерывном сотрудничестве со всеми органами государственной власти и зарубежными коллегами.

Есть прямой контакт и с Европейским центральным банком. С Международным валютным фондом продолжаем еще активнее вести переговоры по новой программе расширенного финансирования.

Также с МВФ консультируемся относительно возможного получения Украиной финансирования в пределах механизмов неотложной финансовой помощи, которые Фонд предусмотрел для преодоления проблем странам с низким уровнем доходов и развивающихся экономик, которые больше всего страдают от эффекта эпидемии коронавируса.

Результаты переговоров будут в ближайшие недели", - отметил глава НБУ.

Напомним:

Международный валютный фонд готов мобилизовать кредитный потенциал на 1 триллион долларов для помощи странам в борьбе с коронавирусом

На заседании Кабмина 16 марта поручили профильному министерству подготовить письмо в Международный валютный фонд о предоставлении финансовой помощи для борьбы с коронавирусом.

Также 16 марта президент Владимир Зеленский пригласил к себе на Банковую парламентскую фракцию "Слуга народа" для проведения заседания по открытию рынка земли.

17 марта Верховная Рада перенесла голосование по земельной реформе, ожидая подтверждения договоренностей с МВФ о получении финансовой помощи по поводу преодоления последствий коронавируса.

В некоторых средах обсуждается возможность объявить стихийный дефолт, то есть отказаться платить по долгам государства.

Заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован заявил, что никто в МВФ не отказывал Украине в кредите - персонал Фонда ежедневно общается с НБУ и Кабмном и работает над программой.

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Экономическая правда