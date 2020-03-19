Нацбанк проведет аукцион по продаже наличного евро

Национальный банк в четверг проведет аукцион по продаже наличного евро за безнал.

Об этом сообщил заместитель председателя НБУ Олег Чурий, передает пресс-служба банка.

"Банки имеют валютную ликвидность сегодня, она на корсчетах. Однако наличности не хватает из-за перебоев с авиасообщением.

В ближайшее время этот вопрос будет решен: мы уже закупили часть валютной наличности в евро и планируем завтра провести аукцион по продаже наличной валюты за безнал.

Также работаем с контрагентами с США, чтобы доставить большую партию в долларах", - добавил он.

Напомним:

17 марта сообщалось, что Национальный банк совместно с украинскими банками налаживают альтернативную систему доставки наличной иностранной валюты в Украину.

Замглавы НБУ Рожкова отметила, что, несмотря на достаточный объем наличной гривни, регулятор рекомендует населению перейти на безналичную оплату.

На период карантина Национальный банк разрешил применить льготный режим обслуживания ко всем работающим кредитам по состоянию на вечер 7 марта.

Экономическая правда