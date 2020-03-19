Пинчук выделил 2 миллиона долларов на борьбу с коронавирусом
Компания Интерпайп и инвестиционно-консалтинговая группа EastOne, ее акционеры Елена и Виктор Пинчук выделили 2 миллиона долларов на общегосударственную закупку тестов на коронавирус, часть из которых будет направлена в Днепропетровскую область
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Сообщается, что такое решение было принято после встречи президента Владимира Зеленского с бизнесом 16 марта..
Интерпайп и EastOne включились в создание и работу Антикризисного Штаба Днепропетровской области под руководством губернатора Александра Бондаренко.
Дополнительное финансирование будет выделено после определения планов первоочерёдных потребностей региона.
"Пандемия - беда всеобщая. И бороться с ней должны все. Власть - принимать меры по защите граждан. Граждане - вести себя ответственно. Медиа - информировать и предупреждать. Врачи - лечить.
Бизнес - быть солидарным и финансово поддерживать. Сегодня невозможно быть в стороне. Мы хотим, чтобы наша страна была готова к борьбе с коронавирусом", - сообщают Елена и Виктор Пинчук..
Напомним:
Фонд Елены Пинчук и Фонд Виктора Пинчука закупили 10 аппаратов искусственной вентиляции легких для украинских больниц в Волынской, Донецкой, Закарпатской, Львовской, Луганской, Одесской, Черновицкой областях, а также города Киева.
Бизнесмен Александр Ярославский закупит для Харькова 200 тысяч тестов для выявления коронавируса.
Бизнесмен Андрей Ставницер заявил, что на встрече президента Владимира Зеленского с бизнесом договорились создать отдельный фонд, из которого страна сможет обеспечивать больницы необходимыми средствами в условиях борьбы с коронавирусом.
Экономическая правда
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