Пинчук выделил 2 миллиона долларов на борьбу с коронавирусом

Компания Интерпайп и инвестиционно-консалтинговая группа EastOne, ее акционеры Елена и Виктор Пинчук выделили 2 миллиона долларов на общегосударственную закупку тестов на коронавирус, часть из которых будет направлена в Днепропетровскую область

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сообщается, что такое решение было принято после встречи президента Владимира Зеленского с бизнесом 16 марта..

Интерпайп и EastOne включились в создание и работу Антикризисного Штаба Днепропетровской области под руководством губернатора Александра Бондаренко.

Дополнительное финансирование будет выделено после определения планов первоочерёдных потребностей региона.

"Пандемия - беда всеобщая. И бороться с ней должны все. Власть - принимать меры по защите граждан. Граждане - вести себя ответственно. Медиа - информировать и предупреждать. Врачи - лечить.

Бизнес - быть солидарным и финансово поддерживать. Сегодня невозможно быть в стороне. Мы хотим, чтобы наша страна была готова к борьбе с коронавирусом", - сообщают Елена и Виктор Пинчук..

Напомним:

Фонд Елены Пинчук и Фонд Виктора Пинчука закупили 10 аппаратов искусственной вентиляции легких для украинских больниц в Волынской, Донецкой, Закарпатской, Львовской, Луганской, Одесской, Черновицкой областях, а также города Киева.

Бизнесмен Александр Ярославский закупит для Харькова 200 тысяч тестов для выявления коронавируса.

Бизнесмен Андрей Ставницер заявил, что на встрече президента Владимира Зеленского с бизнесом договорились создать отдельный фонд, из которого страна сможет обеспечивать больницы необходимыми средствами в условиях борьбы с коронавирусом.

Экономическая правда



