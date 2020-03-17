Ярославский закупит для Харькова 200 тысяч тестов на коронавирус

Бизнесмен Александр Ярославский закупит для Харькова 200 тысяч тестов для выявления коронавируса.

Об этом сообщает мэр города Геннадий Кернес в Facebook.

"Вместе с Александром Ярославским и главой Харьковской области объединились сегодня в рабочую группу. Ее цель – через внебюджетные деньги найти источники финансирования для борьбы с эпидемией коронавируса", - пишет мэр.

Сообщается, что в первую очередь, для города и области будут покупать аппараты искусственной вентиляции легких и тесты для выявления COVID-19.

"В частности, Ярославский обязался привезти в Харьков 5 тысяч упаковок, в каждой из которых будет по сорок тестов. Таким образом в ближайшее время в городе появятся 200 000 тестов для выявления коронавируса.

Продолжаем работу по поиску на рынке и закупке аппаратов ИВЛ", - сообщает Кернес.

Напомним:

Ранее Геннадий Кернес заявил, что он не будет выполнять распоряжение президента Владимира Зеленского о закрытии на время карантина метрополитена. Позже метро все же закрыли.

Также бизнесмен Андрей Ставницер заявил, что на встрече президента Владимира Зеленского с бизнесом договорились создать отдельный фонд, из которого страна сможет обеспечивать больницы необходимыми средствами в условиях борьбы с коронавирусом.

Экономическая правда