Встреча Зеленского с олигархами и крупным бизнесом: Ставницер рассказал о деталях разговора

Бизнесмен Андрей Ставницер заявил, что на встрече президента Владимира Зеленского с бизнесом договорились создать отдельный фонд, из которого страна сможет обеспечивать больницы необходимыми средствами в условиях борьбы с коронавирусом.

Об этом он написал в Facebook.

"Договорились создать отдельный фонд, из которого страна сможет обеспечивать больницы необходимыми средствами. Кроме денег, будем помогать людьми, ресурсами, логистикой, опытом.

На встрече было 15 бизнесменов, в том числе Петрашко, Пинчук, Ахметов, Коломойский, Александр Ярославский, Веревский, Сергей Тигипко, Гайдук, Воронов, Владислав Чечеткин, Климов. У каждого свои компетенции", - написал Ставницер.

"Первоочередное - аппараты для искусственной вентиляции легких. С этим все плохо, больницы катастрофически не готовы. И тесты нужны обоих типов - экспресс и ПЦР. С тестами вопрос более или менее решен, в субботу приедет первый 1 млн экспресс-тестов, по словам президента ,их в первую очередь передадут на передовую", - добавил бизнесмен.

Напомним:

Как сообщила программа "Схемы", президент Владимир Зеленский 16 марта собрал в Офисе президента олигархов и крупных бизнесменов.

Экономическая правда