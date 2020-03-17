Встреча Зеленского с олигархами и крупным бизнесом: Ставницер рассказал о деталях разговора
Бизнесмен Андрей Ставницер заявил, что на встрече президента Владимира Зеленского с бизнесом договорились создать отдельный фонд, из которого страна сможет обеспечивать больницы необходимыми средствами в условиях борьбы с коронавирусом.
Об этом он написал в Facebook.
"Договорились создать отдельный фонд, из которого страна сможет обеспечивать больницы необходимыми средствами. Кроме денег, будем помогать людьми, ресурсами, логистикой, опытом.
На встрече было 15 бизнесменов, в том числе Петрашко, Пинчук, Ахметов, Коломойский, Александр Ярославский, Веревский, Сергей Тигипко, Гайдук, Воронов, Владислав Чечеткин, Климов. У каждого свои компетенции", - написал Ставницер.
"Первоочередное - аппараты для искусственной вентиляции легких. С этим все плохо, больницы катастрофически не готовы. И тесты нужны обоих типов - экспресс и ПЦР. С тестами вопрос более или менее решен, в субботу приедет первый 1 млн экспресс-тестов, по словам президента ,их в первую очередь передадут на передовую", - добавил бизнесмен.
Напомним:
Как сообщила программа "Схемы", президент Владимир Зеленский 16 марта собрал в Офисе президента олигархов и крупных бизнесменов.
Экономическая правда
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