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Киев серьезно поднялся в рейтинге самых дорогих городов 

Среда, 18 марта 2020, 17:04
 

В рейтинге наиболее дорогих городов Киев за год поднялся на 22 позиции (до 86-го места из 130 городов, где 1 - самый дорогой город). Отмечается, что Киев стал одним из самых быстрорастущих в цене городов за 2019-й год.

Об этом сообщает рейтинг Worldwide Cost of Living 2020 издания The Economist.

Сообщается, что Киев "подорожал" отчасти благодаря рекордному урожаю зерна в стране в 2019 году, который увеличил экспортные поступления, что привело к укреплению украинской гривны по отношению к доллару. 

 
Киев стал одним из наиболее быстрорастущих в цене городов за 2019-й год.
The economist

Кроме этого издание отмечает, что цены в Киеве повышаются после повышений минимальной зарплаты и быстрого роста реальной зарплаты "несмотря на общий невысокий уровень".

Параллельно с Киевом аналогичную позицию занимает Москва, которая поднялась с 102-го места на 86-е.

 
Наиболее дорогие города 
the economist

Самыми дорогими городами стали: Сингапур, Гонконг, Осака, Нью-Йорк и Париж. Самыми дешевыми - Дамаск, Ташкент, Алматы, Буэнос-Айрес и Карачи (Пакистан).

 
Наименее дорогие города
the economist

Рейтинг основывается на данных, включающих в себя более 400 цен на 160 товаров и услуг (еда, напитки, одежда, предметы личной гигены, домашнее хозяйство, аренда жилья, комуслуги, образование, отдых) в 90 странах среди 130 городов.

Оценка также включает в себя валютные колебания, локальную инфляцию и прочие факторы.

Напомним:

Больше всего за коммунальные платежи платят в Днепре, далее идут Кропивницкий и Сумы, меньше всего платят в Ужгороде и Черновцах.

Киев ухудшил свой рейтинг на 1 позицию, и занял 12-место в мире (и 3-е в Европе) среди мегаполисов, склонных к заторам на дорогах.

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Экономическая правда

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Киев рейтинг

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