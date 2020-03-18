Милованов: Послать МВФ и объявить дефолт — это вредительство

Эксминистр экономики Тимофей Милованов считает, что без новой программы поддержки от Международного валютного фонда экономический кризис в Украине станет сильнее, вырастут цены и повысится курс.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Без программы МВФ экономический кризис в Украине будет намного сильнее. С большой вероятностью значительно вырастут цены на продукты и повысится курс валют.

Это приведет к полной потере рейтинга власти и политических последствий. Сначала на местных выборах. А потом возможно и на национальном уровне.

... Разговоры о том, что бы послать МВФ подальше и объявить дефолт - это вредительство. Я согласен с Тимоти Ешом, который в недавнем письме сказал, что эти идеи распространяют или идиоты или люди, которые хотят отбросить Украину в прошлое лет на пять, создать хаос и панику и заработать на этом", - пишет Милованов.

Также эксминистр отмечает, что для получения транша от МВФ надо выполнить еще два условия.

"Нужно принять банковский закон, который не позволяет возвращения обанкротившихся банков и ограничивает компенсацию бывшим владельцам (это, на самом деле о Приватбанке).

Желательно также принять закон об обороте земли. Но этот закон прежде всего необходим для экономики Украины", - подчеркивает Милованов.

Также бывший глава Министерства экономики прокомментировал возможные "альтернативы" МВФ.

"Существуют полностью необоснованные идеи о том, что можно взять деньги где-то у других партнеров (других стран, местного бизнеса, олигархов и т.д.). Этого не произойдет (возможно, за исключением России, но это мы уже делали и последствия всем известны).

Во время кризиса финансовые рынки закрываются, а частные инвесторы становятся более осторожными. Поэтому роль международных финансовых институтов в финансировании Украины становится более весомой.

Часто они становятся единственным источником финансирования под приемлемые проценты", - резюмирует Милованов.

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Экономическая правда