Uber Eats сделал бесплатной доставку в 4 городах до конца марта

Сервис доставки еды Uber Eats в Украине разослал своим пользователям промокод для бесплатной доставки с 17 по 31 марта 2020 года через рестораны в Киеве, Одессе, Львове и Харькове.

Об этом сообщается на сайте компании.

"Uber Eats разослал курьерам по всему миру рекомендации, которые в свою очередь основаны на рекомендациях Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) о том, как помочь уберечься от вируса. Мы также ищем дополнительные методы, с помощью которых Uber и Uber Eats могут поддерживать сообщество в эти трудные времена", - говорится в сообщении.

В компании считают, что доставка еды может помочь ресторанам удовлетворять спрос, который сократился из-за ограничений в работе.

Напмоним:

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в Украине закрывает заведения сети на карантин, но продолжит принимать заказы через доставку или McDrive.

Спрос на курьерскую доставку еды растет, сервисы доставки еды ожидают роста количества заказов и внедряют бесконтактную доставку.

Экономическая правда