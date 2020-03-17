Uber Eats сделал бесплатной доставку в 4 городах до конца марта
Сервис доставки еды Uber Eats в Украине разослал своим пользователям промокод для бесплатной доставки с 17 по 31 марта 2020 года через рестораны в Киеве, Одессе, Львове и Харькове.
Об этом сообщается на сайте компании.
"Uber Eats разослал курьерам по всему миру рекомендации, которые в свою очередь основаны на рекомендациях Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) о том, как помочь уберечься от вируса. Мы также ищем дополнительные методы, с помощью которых Uber и Uber Eats могут поддерживать сообщество в эти трудные времена", - говорится в сообщении.
В компании считают, что доставка еды может помочь ресторанам удовлетворять спрос, который сократился из-за ограничений в работе.
Напмоним:
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в Украине закрывает заведения сети на карантин, но продолжит принимать заказы через доставку или McDrive.
Спрос на курьерскую доставку еды растет, сервисы доставки еды ожидают роста количества заказов и внедряют бесконтактную доставку.
Экономическая правда
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