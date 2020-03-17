McDonald's в Украине закрывается на карантин, но продолжит принимать заказы в McDrive

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в Украине закрывает заведения сети на карантин, но продолжит принимать заказы через доставку или McDrive.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"МакДональдз в Украине закрывает свои двери на период карантина. Наши и без того строгие стандарты качества и безопасности мы усилили дополнительными мерами, чтобы вы могли продолжать заказывать через доставку или МакДрайв", - говорится в сообщении.

Кроме того, компания усиливает меры безопасности, а также рекомендует ограничить перемещение и оставаться дома.

Напомним:

Спрос на курьерскую доставку еды растет, сервисы доставки еды ожидают роста количества заказов и внедряют бесконтактную доставку.

Экономическая правда