McDonald's в Украине закрывается на карантин, но продолжит принимать заказы в McDrive
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в Украине закрывает заведения сети на карантин, но продолжит принимать заказы через доставку или McDrive.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"МакДональдз в Украине закрывает свои двери на период карантина. Наши и без того строгие стандарты качества и безопасности мы усилили дополнительными мерами, чтобы вы могли продолжать заказывать через доставку или МакДрайв", - говорится в сообщении.
Кроме того, компания усиливает меры безопасности, а также рекомендует ограничить перемещение и оставаться дома.
Напомним:
Спрос на курьерскую доставку еды растет, сервисы доставки еды ожидают роста количества заказов и внедряют бесконтактную доставку.
Экономическая правда
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