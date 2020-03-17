НБУ с начала года потратил на поддержку гривни 1 миллиард долларов, резервы превышают 25 миллиардов

С начала года Нацбанк потратил на поддержку гривны до 1 миллиарда долларов, резервы превышают 25 млрд долларов и достаточные для сглаживания колебаний.

Об этом на пресс-брифинге заявил заместитель председателя НБУ Олег Чурий.

"У нас на сегодня отрицательное сальдо интервенций - чуть меньше 1 млрд долларов, если считать с начала года. Резервы находятся на достаточном уровне - более 25 млрд долларов", - подчеркнул Чурий.

По его словам, Нацбанк и другие участники рынка удовлетворяют все заявки на покупку валюты.

По данным Нацбанка, население за 5 дней купило 300 млн долларов, нерезиденты - 8 млн долларов из 2,1 млрд долларов общего спроса.

Напоминаем:

Национальный банк продолжал проводить интервенции по продаже валюты для сглаживания чрезмерных колебаний. С этой целью 16 марта было продано 238 млн долл.

16 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,19 - 26,22 гривни за доллар.

16 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,68 - 26,72 гривни за доллар.

Экономическая правда