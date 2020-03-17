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"Укрпочта" может начать доставку лекарств на время карантина — Криклий

Вторник, 17 марта 2020, 15:10
 

Министерство инфраструктуры разработает постановление Кабинета министров, которое позволит "Укрпочте" осуществлять доставку лекарств.

Об этом заявил во время брифинга во вторник министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Интерфакс-Украина.

"Вчера на заседании Кабмина приняли важное протокольное решение, которое поручает нам разработать постановление, которое позволит в экспериментальном режиме осуществлять доставку лекарств с помощью национального оператора почтовой связи компании "Укрпочта", - заявил министр.

Напомним:

Во время карантина "Укрпочта" частично меняет условия доставки, вручения и будет бесплатно хранить в отделениях регистрируемые почтовые отправления.

"Укрпочта" будет продолжать работать в обычном режиме и просит избегать очередей и не заходить за ограничительные линии у стоек обслуживания клиентов.

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Экономическая правда

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Укрпочта карантин Криклий

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