Приватбанк обжалует "абсурдное" решение суда о 247 АЗС группы Коломойского

ПриватБанк обжалует решение Хозяйственного суда Киева и будет принимать все необходимые меры для предотвращения использования имущества банка - сети из 247 автозаправочных станций.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Приняв указанное решение, Хозяйственный суд Киева в составе судьи Привалова А.И. фактически решил дело по существу, поспособствовав 38 компаниям, связанным с бывшими владельцами банка, в избежании ответственности и невозврате недвижимого имущества (247 АЗС), которое в 2016 году перед национализацией было передано в финансовый лизинг", - говорится в сообщении.

В банке отмечают, что ранее, эти же компании обращались с аналогичными заявлениями об обеспечении иска в 16 делах, однако ни разу суды правомерно не удовлетворяли такие заявления ввиду того, что заявленные меры обеспечения иска по своему содержанию тождественны удовлетворению исковых требований.

Сообщается, что на сегодняшний день задолженность перед банком по указанным договорам финансового лизинга составляет более 6 млрд. грн.

В связи с неуплатой банк, начиная с 2017 года в одностороннем порядке расторгает договоры и возвращает имущество.

Также отмечается, что лизингодержатели после прекращения договоров финансового лизинга, отказываются возвращать недвижимое имущество, блокируют доступ представителей банка в помещения, чем создают препятствия владельцу свободно владеть и распоряжаться своим имуществом.

Напомним, в течение августа-сентября 2016 120 нефтебаз и 248 АЗС бывшим менеджментом банка было передано в финансовый лизинг компаниям, связанным с прошлыми владельцами, с последующей передачей в аренду подконтрольным предприятиям.

Напомним:

Недавно "Приватбанк" через суд пытался расторгнуть договор лизинга на 247 автозаправочные станции сети "Приват", однако суд по иску 38 компаний-арендаторов этих АЗС запретил банку совершать действия по возвращению или истребованию объектов лизинга.

Группа "Приват" в октябре-ноябре 2018 года провела очередную ротацию юридических лиц, управляющих ее сетью автозаправочных станций.

На сегодня розничная сеть "Привата" состоит из 1540 заправок, работающих под 11 брендами. Это крупнейшая консолидированная сеть в стране. В ряде регионов они занимают более 40% от общего количества АЗС.

Формально управление сетью АЗС "Привата" осуществляют более 50 юридических лиц, которые меняются с интервалом в год.

По мнению участников рынка, частая смена юрлиц может производиться с целью ухода от налогов, во избежание штрафов от АМКУ за монопольное или доминирующее положение, а также за согласованные действия, которое эти станции осуществляют в половине украинских областей.

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Экономическая правда