"Приватбанк" требует от группы Коломойского вернуть 247 АЗС

"Приватбанк" через суд пытался расторгнуть договор лизинга на 247 автозаправочные станции сети "Приват", однако суд по иску 38 компаний-арендаторов этих АЗС запретил банку совершать действия по возвращению или истребованию объектов лизинга.

Об этом говорится в решении суда.

В документе сообщается, что в 2016-м году 15 компаний группы с орбиты группы "Приват" заключили с "Приватбанком" ряд договоров финансового лизинга на 247 АЗС в 20 областях страны.

В дальнейшем эти АЗС были переданы 38 компаниям-арендаторам.

Как сообщает enkorr со ссылкой на судебные процессы, которые в 2019 году проходили между "ПриватБанком" и этими компаниями, общая сумма задолженности 14 из 15 компаний-владельцев АЗС по договорам лизинга составляет 2,015 млрд грн.

Из этих судебных процессов также стало известно, что в 2017 году ПАО "Укрнафта" официально обращалась в "ПриватБанк" с просьбой дать согласие на передачу компании в сублизинг как минимум части этих АЗС.

Отмечается, что в настоящее время "Приватбанк" "совершает активные действия по расторжению договоров лизинга и возврата объектов лизинга".

Сообщается, что банк направил в адрес лизингополучателей уведомление о расторжении договора лизинга и предъявил требования о возврате имущества, в которых предупредил о возможности принудительного возвращения.

Заявители считают, что указанными действиями существенно нарушаются их права на мирное владение и пользование автозаправочными станциями (АЗС) в общем количестве 247 единиц.

Хозяйственный суд Киева запретил "Приватбанку" совершать действия по возвращению или истребованию объектов лизинга.

247 АЗС составляют 25% от общего количества АЗС группы "Приват" без учета станций "Укрнафты".

Читайте также: Тандем "Приват" — "Нафтогаз": как Коломойский торгуется за смену акцизов на бензин и автогаз

Напомним:

Группа "Приват" в октябре-ноябре 2018 года провела очередную ротацию юридических лиц, управляющих ее сетью автозаправочных станций.

На сегодня розничная сеть "Привата" состоит из 1540 заправок, работающих под 11 брендами. Это крупнейшая консолидированная сеть в стране. В ряде регионов они занимают более 40% от общего количества АЗС.

Формально управление сетью АЗС "Привата" осуществляют более 50 юридических лиц, которые меняются с интервалом в год.

По мнению участников рынка, частая смена юрлиц может производиться с целью ухода от налогов, во избежание штрафов от АМКУ за монопольное или доминирующее положение, а также за согласованные действия, которое эти станции осуществляют в половине украинских областей.

Экономическая правда