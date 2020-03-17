"Укравтодор" пока не планирует останавливать сезон дорожных работ
В "Укравтодоре" заявили, что замедление сезона дорожных работ пока не предвидится.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Укравтодор поддерживает государственные инициативы в рамках предотвращения распространения на территории Украины коронавируса COVID-19. Поэтому настоятельно рекомендуем всем, кто может работать удаленно, воспользоваться такой возможностью", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что все строительные и ремонтные работы продолжаются в штатном режиме.
"Мы настаиваем, чтобы подрядные организации обеспечили необходимые меры безопасности работы сотрудников. А именно: провести информационную кампанию по поводу профилактики вирусных заболеваний, осуществлять регулярный мониторинг самочувствия работников на местах, а также позаботиться о наличии дезинфицирующих средств", - заявили в "Укравтодоре".
Напомним:
27 февраля "Укравтодор" презентовал "Интерактивную карту", на которой можно увидеть участки, которые ремонтируются службой, получить информацию о состоянии проезда и обратиться с проблемами.
По состоянию на 20 февраля 2020 года "Укратодор" начал работы на 34 дорожных объектах в 14 областях Украины.
"Укравтодор" за 2020-2021 годы намерен поднять Украину в рейтинге глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума по качеству дорог на 10-15 позиций по сравнению с показателем 2019 года (114 позиция).
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина отойдет от ямочного ремонта дорог и будет проводить только капитальные ремонты с гарантией.
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Экономическая правда
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