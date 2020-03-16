За 5 дней украинцы вернули 303 тысячи билетов на поезда – "Укрзализныця"

С 11 по 15 марта пассажиры "Укрзализныци" вернули 303 тысячи железнодорожных билетов на общую сумму 86,6 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Для возврата средств за неиспользованные билеты, приобретенные в кассах, нужно обратиться в любую железнодорожную кассу.

Пассажиру сразу возвращают средства, кроме случаев, когда отсутствует достаточное количество наличных. В таком случае гасится билет и пассажир может обратиться за своими средствами в любой удобный день в течение 6-ти месяцев. При этом средства возвращаются в течение 3-5 дней с момента обращения пассажира", - говорится в сообщении.

Отмечается, что билеты, приобретенные через Интернет, возвращаются через онлайн сервисы. Средства зачисляются на карту в течение 30 календарных дней.

"Укрзализныця компенсирует пассажирам 100% стоимости проездного документа на все отмененные из-за введения карантина международные поезда", - заверили в компании.

Напомним:

"Укрзализныця" приостанавливает движение и ограничивает маршрут ряда пригородных и региональных поездов, курсирующих через государственную границу.

"Укрзализныця" будет возвращать пассажирам полную стоимость билетов на отмененные международные поезда без взыскания дополнительных сборов.

Экономическая правда