УЗ будет возвращать полную стоимость билетов на отмененные международные рейсы

"Укрзализныця" будет возвращать пассажирам полную стоимость билетов на отмененные международные поезда без взыскания дополнительных сборов.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что для этого нужно обратиться в любую железнодорожную кассу, билеты, приобретенные через интернет, возвращаются через онлайн-сервисы.

"На поезда, которым будет ограничено маршрут, полную стоимость билета можно вернуть в случае, если была отменена остановка, с которой пассажир имел проездной документ.

Во всех остальных случаях возврат проездных документов осуществляется на общих основаниях в соответствии с "Правилами перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины", - говорится в сообщении.

Напомним:

Россия и Беларусь приостанавливают железнодорожное сообщение с Украиной и Молдовой с 17 марта.

В частности, "в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, до особых указаний", приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов, прицепных и беспересадочных вагонов.

Временно отменяется курсирование поездов №65/66 Москва – Кишинев (АО "ФПК"), №5/6 Москва – Киев (Украинские ж/д),№23/24 Москва – Одесса (Украинские ж/д), № 61/62 Москва – Николаев (Украинские ж/д), включая вагоны Херсон-Москва, №73/74 Москва – Львов (Украинские ж/д), включая прицепные вагоны Хмельницкий-Москва, № 95/96 Москва – Кривой Рог (Украинские ж/д), включая вагоны Полтава – Москва, Днепр-Москва, №53/54 С.Петербург – Киев (Украинские ж/д), включая беспересадочные вагоны Харьков – Санкт-Петербург, №47/48 Москва – Кишинев (Молдавские ж/д), №341/342 Москва – Кишинев (Молдавские ж/д), №361/362 С.Петербург – Кишинев (Молдавские ж/д), №369/370 Баку – Киев (Азербайджанские ж/д).

Отменяются и временно курсировать не будут: поезд №31/32 Киев-Рига отправлением из Киева с 16.03.2020, отправлением из Риги с 17.03.2020, а также прицепной вагон Минск-Рига, отправлением из Минска и Риги 17.03.2020; поезд №54/53 Киев/Харьков-Санкт‑Петербург отправлением из Киева и Харькова с 15.03.2020, отправлением из Санкт-Петербурга с 16.03.2020; поезд №86/85 Минск-Киев отправлением из Минска с 15.03.2020, отправлением из Киева с 16.03.2020; поезд №94/93 Минск-Одесса отправлением из Минска с 17.03.2020, отправлением из Одессы с 18.03.2020; поезд №100/99 Минск-Запорожье отправлением из Минска с 16.03.2020, отправлением из Запорожья с 18.03.2020; поезда №856/855 Гомель-Сновск-Гомель отправлением из Гомеля и Сновска с 21.03.2020; ... беспересадочные вагоны в сообщении Кишинэу-Минск, курсирующие в составах поездов №361/99 отправлением из Кишинева с 15.03.2020; приграничный поезд №6390/6389 Сарны-Горынь-Здолбунов отправлением от станций Сарны и Горынь с 16.03.2020; приграничный поезд №6309/6310 Ковель-Хотислав отправлением от станций Ковель и Хотислав с 16.03.2020; приграничный поезд №6315/6316 Ковель-Хотислав отправлением от станций Ковель с 16.03.2020 и Хотислав с 17.03.2020.

Экономическая правда