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УЗ приостанавливает движение пригородных поездов через госграницу

Понедельник, 16 марта 2020, 14:33
 

"Укрзализныця" приостанавливает движение и ограничивает маршрут ряда пригородных и региональных поездов, курсирующих через государственную границу.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что это осуществляется в соответствии с постановлением Кабмина с целью предотвращения распространения на территории Украины коронавирусной инфекции COVID-19.

Через державний кордон між Україною та Республікою Білорусь

Відмінені поїзда

6081/6082

Ковель – Вижва – Ковель

з 16.03.2020

6309/6316

Вижва – Хотислав – Вижва

з 16.03.2020

856/855

Гомель – Сновськ – Гомель

з 21.03.2020

Обмежено маршрут

6315/6310

Ковель – Хотислав – Ковель

обмежено по станції Заболоття на дільниці Заболоття – Хотислав – Заболоття курсування відмінено

з 16.03.2020

6389/6390

Сарни – Горинь – Здолбунів

обмежено по станції Удрицьк на дільниці Удрицьк – Горинь – Удрицьк курсування відмінено;

з 16.03.2020

6341/6342, №6343/6344

Брест – Заболоття – Брест

обмежено по станції Хотислав на дільниці Хотислав – Заболоття – Хотислав курсування відмінено;

з 16.03.2020

6217/6218

Барановичі – Удрицьк – Барановичі

обмежено по станції Горинь на дільниці Горинь – Удрицьк – Горинь курсування відмінено.

з 16.03.2020

6851/6852

Чернігів – Йолча – Чернігів

по суботах обмежено по станції Неданчичі на дільниці Неданчичі – Йолча – Неданчичі курсування відмінено.

з 21.03.2020

Через державний кордон між Україною та Республікою Польща

Обмежено маршрут

6103/6104, 6105/6106, 6107/6108, 6113/6114

Львів – Держкордон – Львів 

обмежено по станції Мостиська-2 на дільниці Мостиська-2 – Держкордон – Мостиська-2 курсування відмінено.

з 16.03.2020

Через державний кордон між Україною та Республікою Молдова

Відмінені поїзди

6202/6201, 6204/6203

Рені – Етулія – Рені

з 16.03.2020

841/842

Кишинів – Одеса – Кишинів

з 20.03.2020

966/965

Чернівці – Ларга – Чернівці

із Чернівців з 13.03.2020 із Ларги з 17.03.2020

968/967

Чернівці – Сокиряни – Чернівці 

з 16.03.2020.

Напомним:

"Укрзализныця" будет возвращать пассажирам полную стоимость билетов на отмененные международные поезда без взыскания дополнительных сборов.

Экономическая правда

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Укрзализныця

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