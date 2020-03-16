УЗ приостанавливает движение пригородных поездов через госграницу

Широко разрекламированная кампания "5-7-9%" обещает доступные кредиты для собственного дела. Заявки на получение таких кредитов измеряются уже десятками тысяч. А возможно ли получить деньги на дело, если ты начинаешь бизнес "с нуля"? ЭП выяснила это, став на месяц начинающим предпринимателем. (укр)

Що треба знати про оклади, премії, винагороди та структуру зарплат урядовців і топменеджерів державних підприємств. ЕП зробила детальний аналіз, звернувшись до профільних фахівців і законів.